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Ekonomi
Deutsche Welle

AB'den vergi kaçakçılığıyla mücadele hamlesi

Avrupa Birliği, çifte vergilendirmeyi önlemek için getirilen düzenlemedeki açığı kapatmak için harekete geçti.

20 Haziran 2014 20:02


Lüksemburg'da bir araya gelen AB Maliye Bakanlarının oybirliğiyle kabul ettiği yasal reform uyarınca, farklı üye ülkelerde kardeş kuruluşları bulunan holdingler, üye ülkelerin farklı vergi sistemlerini kullanarak kurumlar vergisi ödemekten kurtulamayacak.

AB Komisyonu'nun Vergiden Sorumlu Üyesi Algirdas Semeta "Bu açığı kapatarak, üye ülkelerin kasalarını doldurmaya ve bu alanda daha fazla adalet sağlamaya yardımcı oluyoruz" açıklamasını yaptı.

Şimdiye kadar düzenlemedeki bir açık sayesinde holdingler kardeş kuruluşlarının vergiden muaf kalmasını sağlayabiliyordu.

Alman Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble söz konusu reform teklifinin "acil gerekliliği" olduğunu ifade etmişti.

Avrupa Parlamentosunun reformla ilgili kararının bağlayıcılığı bulunmuyor. Yeni düzenlemenin gelecek yılın sonuna kadar üye ülkelerin uluslararası yasalarınca düzenlenmesi gerekiyor.

Eski düzenleme aynı gruba bağlı, farklı üye ülkelerde bulunan kuruluşların çifte vergi ödemelerinin önüne geçmek için getirilmişti. Ancak AB'nin verilerine göre bu durumu bazı firmalar her iki kurum için de vergi ödememek amacıyla kullanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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