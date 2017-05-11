AB'den Ukrayna'ya vize muafiyeti

Ukrayna vatandaşları haziran ayından itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat edebilecekler. Ukraynalılar AB ülkelerinde 90 gün kalabilecekler. Vize mecburiyetinin kaldırılması AB üyesi ülkeler tarafından onaylandı. Uygulama iş ve turistik seyahatler ile aile ziyaretlerini de kapsıyor.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos vize mecburiyetinin kaldırılmasının, zor şartlar altında da olsa ‘başarılı ve kapsamlı' reformlar yapan Ukrayna'nın takdir edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Komisyon üyesi Ukrayna hükümetinin yolsuzlukla mücadele taahhüdünde bulunduğunu, aynı zamanda sınır güvenliğini ve sınır kontrollerini de iyileştirdiğini belirtti.

Vize muafiyeti, bu alanda farklı siyasi kuralların uygulandığı Büyük Britanya ve İrlanda dışındaki AB ülkeleri için geçerli olacak. Ukrayna vatandaşları İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein'da da vizesiz 90 gün kalabilecekler. Uygulama AB'nin resmi gazetesinde yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye bekletiliyor

AB vize muafiyetinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla ‘imdat freninde' karar kılmıştı. Uygulama, ikamet yasalarının ihlal edilmesi ya da suçların artması durumunda münferit ülkelerin belli grupları 9 ay süreyle vize mecburiyetine tabi tutabilmesini öngörüyor. Şartların düzelmemesi durumunda vize mecburiyeti bütün Ukrayna vatandaşları için askıya alınabilecek.

AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanınan ülkelerin sayısı şubat ayında Gürcistan'ın da dahil edilmesiyle 50'yi aştı. Türkiye ve Kosova'nın vizenin kaldırılması için yaptıkları teklif gerekli şartların oluşmadığı gerekçesiyle AB tarafından kabul edilmemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP/AG,BK