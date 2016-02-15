AB'den Türkiye'ye 'saldırıları durdur' çağrısı



Avrupa Birliği, YPG'nin Azez'i ele geçirmek için başlattığı operasyona obüs ateşiyle karşılık veren Türkiye'yi saldırıları durdurmaya çağırdı. AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Daha bundan birkaç gün önce aynı masada oturup, gerginliği azaltmayı ve düşmanlığa son vermeyi kararlaştırmıştık. Masada Türkiye de vardı”, dedi.

Mogherini, 'Beklediğimiz şey, çatışmaların artması değil" açıklaması yaptı. AB dönem başkanı Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Bert Koenders de ‘düşmanlıkların sona erdirilmesi yönünde kararlaştırılan plana herkesin uymasını beklediklerini' belirtti.

Suriye'de PYD'nin silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), Batı'nın desteğiyle IŞİD ile mücadelede önemli başarılar elde etmişti. Türkiye ise PYD ile YPG'yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.