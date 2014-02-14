AB'den Türkiye'ye Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderme talebi

Avrupa Birliği, asker göndermeye hazırlandığı, Hıristiyan milislerinin Müslümanlara yönelik etnik temizlik yaptığına dair uyarıların yoğunlaştığı Orta Afrika Cumhuriyeti’ne (OAC) Türkiye’den de destek istedi.

Brüksel’de Fransız Tümgeneral Philippe Ponties komutasında hazırlık çalışmaları süren operasyona katkıda bulunacak ülkeleri belirleme amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, ABD, Kanada, Gürcistan, Norveç ve Sırbistan da katıldı.

Toplantıya katılan AB üyesi olmayan ülkelerden şu aşamada sadece Gürcistan’ın operasyona katkıda bulunma konusunda somut taahhütte bulunduğunu belirten diplomatik kaynaklar, Türkiye’den de ‘sahada ya da karargahta görev yapacak’ askeri katkı talep edildiğini belirtti. Türkiye’nin dünkü toplantıda olumlu ya da olumsuz görüş bildirmediğini kaydetti.

Davutoğlu'na mektup

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na bir mektup yazdı.

Bölgede 6 ay görev yapması ve maliyetinin 25.9 milyon avro olması beklenen operasyonda yer alacak asker sayısının 600 civarında olması öngörülüyor.

Fransa daha önce OAC’ye 1600 asker göndermişti. Ancak Fransız birliklere Müslümanların milis gücü Seleka’yı silahlandırırken Hıristiyan milis gücü anti-Balaka’yı kolladığı eleştirileri yöneltilmişti.

Nitekim önceki gün başkent Bangui’deki Müslümanlar, Fransız askerlerinin anti-Balaka milislerinin vahşetine tepkisiz kalmasını protesto etti. PK5 mahallesinde düzenlenen gösteride ‘Fransa’ya hayır’, ‘Fransa’nın adaletsizliğine hayır’ sloganları atıldı.