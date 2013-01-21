AB ile müzakerelerde yeni başlıklar mı açılıyor?

AB Bakanları Gayriresmi Toplantısı'ndan Türkiye ile müzakerelerde yeni başlıklar açılması için olumlu sinyal çıktı.

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ve İrlanda'nın AB Bakanı Lucinda Creighton, Dublin Kalesi'ndeki toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile müzakerelere ilişkin soru üzerine Creighton, Avrupa ekonomisinin tekrar rayına oturtulmasının önemli olduğunu ancak Avrupa'yı Avrupa yapanın "tek pazar"ın dışında bir değerler bütünü ve mirasın paylaşılması olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın farklı gelenekleri ve kendine özgü nitelikleri olan ülkeler bütünü olduğuna işaret eden Creighton, "Belki de bu anlayışı tekrar canlandırmamız gerekiyor. Bu nedenle başkanlık olarak tüm Avrupa'da bir kültürel program yürütüyoruz" dedi.

AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de pekçok nedenle çok hayati olduğunu vurgulayan Creighton, "Bu elbette uzun bir yol, ama Türkiye'nin reform sürecine devam etmesi ve Avrupa değerleri gündemine sahip olması bizim çıkarımıza. Bu kararlılığı Türkiye tarafından da AB'ye üye ülkelerin bakanlarıyla yaptığımız görüşmelerde de duyduk" diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerde bazı sorunlar ve engellerin var olduğunu belirten Creighton, "İrlanda dönem başkanlığında Türkiye ile ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'Reform süreci güçlü bir temel'

AB Komiseri Füle ise Creighton'ın görüşlerini paylaştığını belirterek, son beş AB dönem başkanlığında Türkiye ile yeni müzakere başlığının açılamadığını anımsattı.

Füle, "Bugün yaptığımız görüşmeler, üye devletlerin Türkiye ile yeni başlıklar açılması yoluyla katılım müzakerelerinin tekrar rayına sokulmasını istediğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki reform sürecinin, yeni başlıklar açılması açısından güçlü bir temel oluşturduğunu ve katılım müzakerelerinin motoru olduğunu belirten Füle, 23. fasıl gibi temel haklara ilişkin başlıkların açılmasının sadece Türkiye'nin çıkarına olmadığını, AB için de önemli olduğunu söyledi.