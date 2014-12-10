AB'den Türkiye'ye mülteci yardımı

AB temsilcisi Federica Mogherini Kilis'teki sığınmacı kampında incelemelerde bulundu.

Mogherini, Türkiye'deki Suriyelilere sağlanan yardımlar ve Türkiye üzerinden sağlanacak sınır ötesi yardımlar kapsamındaki desteğini, 10 milyon Euro artıracaklarını açıkladı.

Federica Mogherini'ye Kilis'teki incelemelerinde AB Komisyonu'nun insani yardım ve krizlere müdahaleden sorumlu üyesi Hristos Stilianides de eşlik etti.

Brüksel'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, AB Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye'ye kaçan mülteciler için Ankara'ya toplam 187,5 milyon euro yardım yaptı.

Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin sayısı 1 milyon 600 bini aşıyor. Mültecilerin büyük kısmı bu amaçla kurulan 22 kampın dışında yaşıyor. Türk yetkililer, yetersiz mali yardım nedeniyle sık sık uluslararası toplumu eleştiriyor.