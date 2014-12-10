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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Türkiye'ye mülteci yardımı

Türkiye'yi ziyaret eden AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriyeli mültecilere 10 milyon Euroluk ek yardım kararı alındığını açıkladı.

10 Aralık 2014 13:24

AB temsilcisi Federica Mogherini Kilis'teki sığınmacı kampında incelemelerde bulundu.

Mogherini, Türkiye'deki Suriyelilere sağlanan yardımlar ve Türkiye üzerinden sağlanacak sınır ötesi yardımlar kapsamındaki desteğini, 10 milyon Euro artıracaklarını açıkladı.

Federica Mogherini'ye Kilis'teki incelemelerinde AB Komisyonu'nun insani yardım ve krizlere müdahaleden sorumlu üyesi Hristos Stilianides de eşlik etti.

Brüksel'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, AB Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye'ye kaçan mülteciler için Ankara'ya toplam 187,5 milyon euro yardım yaptı.

Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin sayısı 1 milyon 600 bini aşıyor. Mültecilerin büyük kısmı bu amaçla kurulan 22 kampın dışında yaşıyor. Türk yetkililer, yetersiz mali yardım nedeniyle sık sık uluslararası toplumu eleştiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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