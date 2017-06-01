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Dünya

AB'den Trump'a tepki: Birilerinin öylece çekilemeyeceğini anlatması lazım

Trump’ın, ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekmeye karar verdiği öne sürülmüştü

01 Haziran 2017 00:29

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekmeye karar verdiği iddia edildi.

ABD’nin anlaşmadan çekilmesine dair çalışmaların EPA Direktörü Scott Pruitt liderliğindeki bir ekip tarafından başlatıldığı kaydedildi. Trump’ın çekilme kararı almasında, 22 Cumhuriyetçi senatörün yolladığı mektubun da etkili olduğu belirtildi.

TIKLAYIN: ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, iddiaya sert tepki gösterdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, "Birilerinin ABD'ye iklim anlaşmasından öylece çekilemeyeceğini anlatması lazım. Paris anlaşmasının sorumluluklarından kendini çıkarabilmek uzun yıllar sürebilir" ifadelerini kullandı.

 

Paris İklim Anlaşması nedir?

 

2016 yılında Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen İklim Zirvesi Konferansı'nda (COP21), üzerinde anlaşma sağlanan anlaşma çevre konusunda bugüne kadar varılan en kapsamlı anlaşma. 175 ülke tarafından onaylanan anlaşma hukuken bağlayıcı olması nedeniyle de önem taşıyor.

Anlaşmaya göre, fosil yakıtlarının kullanımı kısaltılarak sera gazı emisyonları azaltılarak küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 derecede kalması için çaba gösterilecek.

Metin, sera gazları emisyonunun düşürülmesi ile ilgili olarak ulusal düzeydeki planların beş yılda bir gözden geçirilmesini öngörürken, gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar dolar destek aktarması hedefleniyor.

Anlaşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazları emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler de yer alıyor.

Küresel sıcaklık artışının düşürülmemesi halinde kuraklık, çölleşme, bitki ve hayvan nesillerinin yok olması ve deniz seviyesinin yükselmesi öngörülüyor. Bu anlaşma ile fosil yakıtların kullanımın azaltılması hedefleniyor.

 

 

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