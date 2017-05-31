"ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilecek"

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekmeye karar verdiği iddia edildi.

Axios’un konuya yakın iki kaynağa dayanarak verdiği haber Trump’a yakınlığıyla bilinen Fox News tarafından da onaylanırken; ABD’nin anlaşmadan çekilmesine dair çalışmaların EPA Direktörü Scott Pruitt liderliğindeki bir ekip tarafından başlatıldığı kaydedildi. Trump’ın çekilme kararı almasında, 22 Cumhuriyetçi senatörün yolladığı mektubun da etkili olduğu belirtildi.

Küresel ısınmayı ‘hile’ olarak nitelendiren Trump, geçen hafta sonu gerçekleştirilen G7 zirvesinde iklim değişikliği konusunda diğer katılımcılarla ortaklaşamamıştı. Toplantı sonrasında bir basın açıklaması düzenleyen ev sahibi İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, iklim değişikliği konusu ve bu hususta geçen yıl imza konulan Paris İklim Anlaşması’yla ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştu:

"Katılımcı 7 ülkeden 6'sı bu anlaşma çerçevesinde üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğunu ortaya koydu. ABD ise bunu kendi içinde değerlendireceğini belirtti. ABD'nin bu iç değerlendirme sürecini bir an önce sonuçlandırmasını ümit ediyorum. Bunun doğru yönde olmasını umuyorum. Paris İklim Anlaşması'nda ABD'nin katkısını bekliyoruz.”

Gentiloni'nin açıklamasının ardından Trump da kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Paris İklim Anlaşması'na ilişkin son kararımı gelecek hafta vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Paris İklim Anlaşması nedir?

2016 yılında Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen İklim Zirvesi Konferansı'nda (COP21), üzerinde anlaşma sağlanan anlaşma çevre konusunda bugüne kadar varılan en kapsamlı anlaşma. 175 ülke tarafından onaylanan anlaşma hukuken bağlayıcı olması nedeniyle de önem taşıyor.

Anlaşmaya göre, fosil yakıtlarının kullanımı kısaltılarak sera gazı emisyonları azaltılarak küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 derecede kalması için çaba gösterilecek.

Metin, sera gazları emisyonunun düşürülmesi ile ilgili olarak ulusal düzeydeki planların beş yılda bir gözden geçirilmesini öngörürken, gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar dolar destek aktarması hedefleniyor.

Anlaşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazları emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler de yer alıyor.

Küresel sıcaklık artışının düşürülmemesi halinde kuraklık, çölleşme, bitki ve hayvan nesillerinin yok olması ve deniz seviyesinin yükselmesi öngörülüyor. Bu anlaşma ile fosil yakıtların kullanımın azaltılması hedefleniyor.