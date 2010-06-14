AB'den sürdürülebilir biyoyakıtlar için ruhsatlandırma sistemi

T24- Avrupa Birliği Komisyonu bugün, AB’ye ithal edilenler de dahil olmak üzere her türlü biyoyakıta ilişkin ruhsatlandırma planları oluşturmaları için sanayi çevreleri, hükümetleri ve STK’ları teşvik etme kararı aldı.







Bu planların Komisyon tarafından kabul edilmeleri için neleri kapsamaları gerektiği de ortaya konuldu. Böylece, biyoyakıtların sera gazı emisyonunu ciddi oranlarda azaltması ve bu yakıtların orman, sulak alan ve doğal koruma alanlarından elde edilmemesi gerektiğine ilişkin AB gereksinimlerinin uygulanması da sağlanacak. Ruhsatlandırma planlarına ilişkin kurallar, Aralık 2010’da yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Direktifinin nasıl uygulanması gerektiğini ortaya koyan rehberin bir parçasını oluşturuyor.





Enerjiden sorumlu Komisyon Üyesi Günther Oettinger, konuyla ilgili şunları söyledi; “Önümüzdeki yıllarda biyoyakıtlar, Avrupa Birliği’nde sera gazı salımlarının %20’sini üreten ulaştırma sektöründe kullanılan benzin ve dizelin en önemli alternatifi olacaktır. Kullanılan biyoyakıtların da sürdürülebilir olmasını sağlamak zorundayız. Dünyadaki örnekleri arasında en katısı olan ruhsatlandırma planımız biyoyakıtlarımızın en yüksek çevresel standartları karşılamasını sağlayacak, ayrıca ithal biyoyakıtları da kapsadığı için diğer bölgelerde de olumlu etki yaratacaktır.”



Bugün kabul edilen paket, iş çevreleri ve Üye Devletler’in Yenilenebilir Enerji Direktifini uygulamalarına yardımcı olacak iki Tebliğ ve bir Karar’dan oluşuyor. Söz konusu belgeler özellikle, biyoyakıtlar için sürdürülebilirlik kriterleri ve yalnızca sürdürülebilir biyoyakıtların kullanılmasını sağlamak için yapılması gerekenleri ortaya koyuyor.



- Sürdürülebilir Biyoyakıt Ruhsatları: Komisyon, sanayi çevrelerini, hükümetleri ve STK’ları biyoyakıtların sürdürülebilirliğini belgelendirmek üzere “gönüllü planlar” hazırlamaları için teşvik etmekte ve AB tarafından kabul edilmeleri için bu planların hangi standartları karşılamaları gerektiğini açıklamaktadır. Başlıca kriterlerden bir tanesi çiftçi ve değirmenden, tüccara ve dolum istasyonlarına benzin veya dizel temin eden tedarikçiye kadar üretim zincirinin tamamını kontrol eden bağımsız denetçilerinin olmasıdır. Tebliğde bu denetimin güvenilir ve yolsuzluğa mahal vermeyecek şekilde yapılmasını sağlayacak standartlar ortaya konulmuştur.



- Bakir doğanın korunması: Tebliğde biyoyakıtların tropik ormanlardan ya da yeni ormansızlaştırılmış alanlardan, yer tezeği elde edilen kurutulmuş bataklık alanlarından, sulak alanlardan ya da biyoçeşitliliği yüksek alanlardan temin edilen ham maddelerden üretilmemesi gerektiği ve bunun nasıl tespit edilebileceği açıklanmaktadır. Bir ormanın palm yağı plantasyonuna dönüştürülmesinin sürdürülebilirlik gereksinimlerine tamamen aykırı olduğunu açık şekilde ortaya koymaktadır.



- Yalnızca sera gazından yüksek oranlarda tasarruf sağlayan biyoyakıtların kullanılmasının teşvik edilmesi: Tebliğde Üye Devletler’in yenilenebilir enerji konusunda bağlayıcı bir takım ulusal hedefleri gerçekleştirmeleri gerektiği ve yalnızca sera gazından yüksek oranlarda tasarruf sağlayan biyoyakıtların ulusal hedefler bakımından önemli olduğu tekrar edilmekte ve bunun nasıl hesaplanacağı açıklanmaktadır. Biyoyakıtların fosil yakıtlarla kıyaslandığında en az %35 oranında sera gazı tasarrufu sağlaması, bu oranın 2017’de %50 ve 2018’de yeni bitkilerden elde edilen biyoyakıtla %60’a çıkması gerekmektedir.



Ön bilgi:





2009 Yenilenebilir Enerji Direktifi, AB’nin tamamı için 2020 yılına kadar toplam enerji tüketiminde %20 yenilenebilir enerji hedefi belirmektedir. Bu da Üye Devletler için ulusal düzeyde bağlayıcı bir takım hedeflerin gerçekleştirilmesi anlamını taşımaktadır. Yenilenebilir enerjiye ilişkin genel paya ulaşılabilmesi için her Üye Devlet’in ulusal düzeyde tespit edilen hedeflerine ulaşması gereklidir. Ayrıca ulaştırma sektöründe bütün Üye Devletler’in ortak hedef olan %10 yenilenebilir enerji oranını yakalaması gerekmektedir.







Yenilenebilir enerji kaynakları katı biyokütle, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidro elektrik enerjisi ve biyoyakıtları kapsar. Yalnızca, AB’nin sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılayabilen biyoyakıtlar Direktif’teki hedefler bakımından önem arz etmektedir.





- AB biyoyakıt ve biyosıvı sürdürülebilirlik planında varsayılan değerler ve gönüllü planlara ilişkin Tebliğ,



- AB biyoyakıt ve biyosıvı sürdürülebilirlik planının uygulanması ve biyoyakıtlar için hesaplama kurallarına ilişkin Tebliğ ve



- Topraktaki karbon stoklarının hesaplanmasına ilişkin rehbere dair Karar’a aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm