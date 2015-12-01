AB’den sığınmacılara 350 milyon euro



AB, Suriyeli sığınmacılara yardımı artırıyor. Avrupa Komisyonu, Suriye krizi için oluşturulan fondan 350 milyon euro ile Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak’taki 1,5 milyon sığınmacıya destek sağlanacağını açıkladı. Komisyon'dan yapılan açıklamada bu paranın çocukların korunması, ilk öğretim ve tıbbi hizmetlerle içme suyu ve atık su altyapısının iyileştirilmesi gibi alanlarda kullanılacağı bildirildi.

Avrupa Komisyonu Güvenlik ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bu kararın, yüksek sayıda Suriyeli sığınmacıyı kabul eden ülkelerle dayanışmanın işareti olduğunu belirterek, “Suriye’deki savaş on yıllardır yaşanan en büyük insani kriz. Sığınmacıları ve onları kabul eden toplumları desteklemek bizim için yükümlülüktür” diye konuştu.

En yüksek miktar

Serbest bırakılan 350 milyon euro, AB Komisyonu verilerine göre kriz fonundan şimdiye kadar tek parça halinde verilen en büyük miktar. Bu miktarın 140 milyon euroluk bölümünün eğitim programlarına ayrılacağı ve bu şekilde Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de 172 bin sığınmacı çocuğun okula gönderileceği belirtildi. 130 milyon euroluk bölümün sığınmacıların meslek eğitimi ve istihdam önlemlerine, 55 milyon euroluk miktarın sağlık programlarına ve 25 milyon euronun da su ve hijyen projelerine harcanacağı kaydedildi. Şu anki hacmi 610 milyon euro olan Suriye kriz fonu bir yıl önce hayata geçirilmişti.

AB ayrıca eylül ayında bu yıl için ilan edilen 200 milyon euroluk insani yardımın da ödendiğini bildirdi. Avrupa Komisyonu'nun acil yardımlardan sorumlu üyesi Christos Stylianides bu parayla uluslararası yardım kuruluşlarının Irak, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Suriye'deki projeleri kendi başlarına finanse edebileceklerini söyledi.

2016 için mali önlem

Avrupa ülkeleri, kış aylarına girilmesiyle birlikte durulan sığınmacı akınının önümüzdeki yıl yeniden canlanması endişesi taşıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ortadoğu bölgesindeki mali yardımların yetersizliği nedeniyle gelecek yıl yeni bir akınla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Gıda Programı'na önümüzdeki yıl yeterli mali kaynak sağlanmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Merkel, hala yüzde 50 oranında finansman eksiği bulunduğuna dikkat çekti.

Merkel geçen hafta yaptığı açıklamada, sığınmacı kamplarının 2016'daki finansmanının önceden güvenceye alınabilmesi için şubat ayı başında Londra'da bir bağış konferansı düzenleneceğini açıklamıştı.