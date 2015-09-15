AB'den 'serbest dolaşımın askıya alınması' kararı

AB ülkelerinin içişleri bakanları Brüksel'deki toplantıda "serbest dolaşım uygulamasının askıya alınması" noktasında uzlaştı.

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği ülkeleri içişleri bakanlarının yaptıkları toplantı sonunda, serbest dolaşım uygulamasının askıya alınması noktasında uzlaşıya varıldı. Konuyla ilgili nihai karar 8 Ekim'de verilecek.

Radikal'in İsviçre'nin Le Matin gazetesinin internet sayfasına dayandırdığı haberine göre, Almanya'dan sonra bazı AB ülkeleri sınırlarında sıkı pasaport denetimi yapma kararı aldı. Bu yeni alınan kararı uygulayan AB ülkelerin başında Belçika, Yunanistan, İtalya bulunuyor. Ayrıca Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti hudutlarında geçici denetlemelerin yeniden başlatılacağı ifade edildi. Polonya ve Hollanda da hudutlarında denetlemelere başlama hazırlığı içinde.

Macar polisi ise Röszke Sırp-Macar ana kapısını kullanan göçmenlere karşı kapıyı kapadığını duyurdu. Gazete toplantıda Akdeniz de kaçak göçmenlere karşı askeri güç kullanılması yolunda da karar alındığını yazdı.