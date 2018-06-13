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Ekonomi

AB'den Schengen Enformasyon Sistemi'ne ilişkin yeni anlaşma

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Avrupa Birliği Konseyi Salı günü Schengen Enformasyon Sistemi’ne ilişkin üç düzenleme konusunda gayrıresmi anlaşmaya vardı: - cezai konularda emniyet güçleri ve yargı sistemleri arasında işbirliği - sınır kontroll

13 Haziran 2018 15:11

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Avrupa Birliği Konseyi Salı günü Schengen Enformasyon Sistemi’ne ilişkin üç düzenleme konusunda gayrıresmi anlaşmaya vardı:
- cezai konularda emniyet güçleri ve yargı sistemleri arasında işbirliği
- sınır kontrolleri
- bölgede yasadışı kalan üçüncü ülke vatandalşarının geri gönderilmesi
Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın İçişleri Bakanı Valentin Radev konuya ilişkin “AB’nin güvenliği iyileştirmek ve göçü yönetmek konusundaki çabaları için bilgi paylaşımı kilit önem taşıyor. Schengen Enformasyon Sistemi (SIS) ise bunun için vazgeçilmez bir enstrüman. Güncellenmiş SIS düzenlemeleri yeni uyarı kategorileri içeriyor, potansiyel eksiklikleri kapatıyor ve yeni ihtiyaçları karşılıyor” dedi.
AB’nin SIS kullanımına ilişkin varılan anlaşma terör ve ağır suçlarla mücadeleyi güçlendirecek, AB genelinde güvenlik seviyesini yükseltecek ve göç yönetimine yardımcı olacak.

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