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Dünya

AB'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı

AB Komisyonu Başkanı Barroso, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna'da tek taraflı askeri eyleme girişmemesi konusunda uyarıda bulundu

12 Ağustos 2014 01:03

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, Ukrayna’da insani amaçlı da olsa tek taraflı herhangi bir askeri eyleme girişmemesi konusunda uyardığı belirdildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Barroso’nun Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’yu telefonla arayarak Ukrayna’daki krizin insani boyutundan özellikle de sivil can kayıplarından giderek artan şekilde endişe duyduğunu vurguladığı ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep ettiği kaydedildi.

Barroso’nun görüşmede, sivillerin yasa dışı silahlı grupların kontrolünde olan çatışma alanlarını güvenli ve özgür şekilde terk etmelerinin güvence altına alınması için Rusya’dan etkisini kullanmasını istediği belirtildi.

AB Komisyonu, Barroso’nun Poroşenko ile yaptığı görüşmede ise AB’nin kriz bağlamındaki insani desteğini artırmaya hazır olduğu mesajını ilettiğini açıkladı.

AB Komisyonu’nun yardım artırımıyla ilgili kararını bu hafta içinde alması öngörülüyor.

 

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