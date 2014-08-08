NATO'dan Rusya'ya yaptırım tehdidi

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Rusya Federasyonuna yönelik daha ciddi yaptırımların uygulanmasına neden olur" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, NATO Genel Sekreteri Rasmussen, üst düzey görüşmelerde bulunmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin Rusya Federasyonuna yönelik daha ciddi yaptırımların uygulanmasına neden olacağını söyledi.

Fogh Rasmussen: "Eğer Rusya saldırılara devam ederse Rusya ekonomisine ciddi zarar veren yaptırımların uygulanacağından hiç şüphe etmiyorum" dedi.

Anders Fogh Rasmussen, Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Aleksander Turçinov ile görüştü. Turçinov, Ukrayna toplumunun NATO'yu olumsuz değerlendirmesinin sebebinin Rusya propagandası olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yaptığı eylemlerden dolayı ve Kırımın işgalinden sonra bu durumun değiştiğini söyledi.

Parlamento Başkanı Turçinov, Rusya saldırısının "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan kolektif emniyet sistemini yok etmesi sebebiyle sadece Ukrayna'ya değil tüm dünyaya meydan okuduğunu" ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesini ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki eylemlerini kınadı. Ayrıca Ukrayna'nın askeri düzeyde reform gerçekleştirmesi gerektiğinin önemine dikkati çeken Rasmussen, NATO'nun Rusya ile işbirliğini durdurduğunu ve Ukrayna'ya verdiği desteğini arttıracağını açıkladı.

Öte yandan Rasmussen, eylülde gerçekleştirilmesi planlanan NATO zirvesinde tarafların işbirliği konusunda net tedbirlerin belirleneceğini umduğunu söyledi.