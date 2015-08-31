AB′den Paris′e sığınmacı desteği



Ölümlü kazalarla sık sık gündeme gelen Manş Tüneli girişine kurulan sığınmacı kampı bugün AB'li yetkililer tarafından ziyaret edildi. Calais ve çevresinde temaslarda bulunan AB heyetinde Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Avrupa Birliği'nin göç sorumlusu Dimitris Avramopoulos da yer aldı. Fransa Başbakanı Manuel Valls ve Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve de heyete eşlik etti.

Çadır kentte İngiltere'ye geçmek üzere bekliyorlar

Calais'de İngiltere'ye geçme umuduyla binlerce sığınmacı bekliyor. Çoğu, ilkel yöntemlerle kurulan çadırlarda yaşıyor. Yardım kuruluşları, "cangıl" olarak anılan çadır kentin nüfusunun 3 bin 500'ü aştığını tahmin ediyor.

5 milyon euroluk ek finansman

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, insani yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Fransa'ya 5 milyon euro ek yardım yapılacağını söyledi. Timmermans, sözkonusu kaynaktan, bin 500 kişi kapasiteli bir sığınmacı kampının kurulmasında yararlanılacağını açıkladı. Timmermans, sığınmacıların Calais'den Fransa'nın başka yerlerine naklinin sağlanacağını kaydetti.

'500 milyon nüfuslu AB üstesinden gelir'

Avrupa'nın korumaya ihtiyaç duyan sığınmacılarla dayanışma içinde olacağına dikkat çeken Timmermans, sığınmacı krizinde tüm AB üyesi ülkeleri üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çağırdı. Frans Timmermans, "Kimse başını kuma gömmesin. Sığınmacı krizi herkesi ilgilendirir" dedi. Sığınmacı sayısının yüksek olduğunu kabul eden Timmermans, "Bunlar, 500 milyon nüfuslu birlik için üstesinden gelinebilecek rakamlardır" dedi.

Brüksel daha önce de 20 milyon ayırmıştı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun göç, içişleri ve vatandaşlıktan sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, bu ay başında yaptığı açıklamada, sığınmacı akınıyla başa çıkabilmesi için Fransa'ya 20 milyon euro destek verileceğini açıklamıştı. 5 milyon euroluk yeni kaynak, ayrıca birliğin bütçesinden Paris'e aktarılacak.