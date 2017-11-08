AB'den otomobillerdeki karbondioksit emisyon değerine yeni sınır

AB Komisyonu, iklim konusunda merakla beklenen tavsiyeleri içeren Mobilite Paketi'ni ünü açıkladı. Buna göre otomobil üreticilerinin 2030 yılına kadar, 2021 yılına dek müsade edilenden yüzde 30 oranında daha az karbondioksit salan otomobiller üretmesi isteniyor. Bunun araçların 2030 yılına dek üçte bir oranında daha az yakıt tüketmesi anlamına geldiği belirtiliyor.

2025 yılına dek de bu hedefin yarısına ulaşılması ve yeni otomobillerdeki karbondioksit emisyonunun 2021 standartlarına göre yüzde 15 azaltılması tavsiye ediliyor. Aksi takdirde otomobil üreticilerinin para cezası ile karşı karşıya kalması söz konusu.

Ancak AB Komisyonu, Çin'de olduğu gibi elektrikli araçlar konusunda bir kota getirmeyi planlamıyor. Yine de AB Komisyonu 2030 yılına dek yeni üretilen otomobillerin yüzde 30'unun elektirikli ya da alternatif enerjilerle çalışan otomobiller olmasını istiyor.

"Avrupa'da her yıl 400 bin kişi hava kirliliğinden ölüyor"

AB Komisyonu Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Maros Sefcoviç, konuya ilişkin çarşamba günü Brüksel'de yaptığı açıklamada enerjiye doymayan ulaşım branşında yeni bir politakanın acilen gerekli olduğunu kaydetti. Sefcoviç "Çünkü bu sektör sera gazı emisyonunun dörtte birinin ve Avrupa kentlerindeki kirli havanın sorumlusu" diye konuştu. Sefcoviç hava kirliliği nedeni ile her yıl Avrupa'da 400 bin kişinin hayatını kaybettiğini de söyledi.

AB Komisyonu'nun 2022 ile 2030 yıllarını kapsayacak yeni önerilerinin Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşalımasına katkıda bulunması amaçlanıyor. Buna göre CO2 emisyonunun 2030 yılına kadar 1990 yılına oranla yüzde 40 oranında azaltılması hedefleniyor.

Otomotiv sektörü tepkili

Ancak başka hiçbir ülkede olmadığı kadar büyük ve yüksek beygir gücüne sahip otomobillere yatırım yapan Alman otomotiv sektörü bu karara tepki gösterdi. Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından yapılan açıklamada "aşırı zorluk" olarak nitelendirilen tavsiyeler, "Uluslararası rekabette Avrupa otomobil endüstrisine rakiplerinden daha ağır sorumluluklar yükleniyor" ifadeleri ile eleştirildi.

Avrupa'da bu planların ne kadar gerçekçi olduğu tartışmaları sürerken, kararın hayata geçirilmesi için öncelikle Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak yeni kurulacak Alman hükümetinin bu konuda nasıl bir pozisyon alacağı da zaten henüz belirsiz. Çünkü Angela Merkel'in olası bir Jamaika koalisyonundaki (Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ile Hür Demokratlar FDP ve Yeşiller) olası ortakları hala iklim politikaları üzerine hararetli tartışmalar yürütüyor.