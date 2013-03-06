AB'den Microsoft'a 561 milyon Euro ceza

Avrupa Birliği Komisyonu, ABD'li yazılım şirketi Microsoft'a rekabet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 561 milyon Euro ceza verdi.

Microsoft'un, Windows 7 işletim sisteminde "Internet Explorer" dışındaki internet tarayıcılarına izin vermeyerek müşterileri "Internet Explorer" kullanmaya zorlayıp, rekabet şartlarını ihlal ettiği belirtildi.

Komisyon, Microsoft'un 2011 Mayıs-2012 Temmuz arasındaki dönemde, diğer internet tarayıcılarının kullanımına izin vermediği için rakiplerini zarara uğrattığını da vurguladı. Yapılan açıklamada 15 milyon "Windows" kullanıcısının bu yöntemle Microsoft tarafından mağdur edildiği ifade edildi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Komiseri Joaquin Almunia, Microsoft'un bu davranışının AB'deki rekabet kurallarını ihlal ettiğini bu nedenle cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Amerikan yazılım devi Microsoft'a, 2009 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 900 milyon Euro para cezası verilmişti. AB Komisyonu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şimdiye kadar Microsoft'a 1.6 milyar Euro ceza kesti.