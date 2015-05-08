AB'den Londra'ya işbirliği çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, hedefin İngiltere için AB bünyesinde "adil bir uzlaşma" sağlanması olduğunu kaydetti. Juncker mal, hizmet, sermaye ve kişilere serbest dolaşım hakkının ise "tartışmaya açık konular olmadığını" vurguladı.

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) Başkan Yardımcısı Volker Treier ise "İngiltere'nin AB'den ayrılmasını AB için büyük bir darbe olur: Bu özgür ve adil rekabet ile serbest ticaretin baş savunucusunun kaybı anlamına gelir" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı David Cameron, Buckhingham Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İngiltere'nin AB üyeliğinin referanduma götürülmesi dâhil seçim kampanyası boyunca verilen sözleri tutacaklarını söylemişti.

"İngiltere'yi çalışmak ve doğru şeyler yapmak isteyen herkes için iyi bir hayatın erişilebilir olduğu bir yer haline getirebiliriz" diyen Cameron, İskoçya hükümetinin yetkilerinin artırılması konusunda da kısa süre içinde adımlar atılacağını ifade etti.

Üç parti lideri istifa etti

Seçimden beklenenin çok altında bir oy oranıyla çıkan İşçi Partisi’nin lideri ve ana muhalefet lideri Ed Miliband, UKIP lideri Nigel Farage ve iktidar ortağı Liberal Demokratların lideri Nick Clegg görevlerinden istifa etti.

"Başarılı olamadığım için gerçekten çok üzgünüm" diyen Miliband, "Daha önce geri gelmiştik, bu parti yine geri gelecek" açıklamasını yaptı.