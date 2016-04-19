AB’den Libya’ya sahil güvenlik desteği



Libya Başbakanı Fayiz el Sarac dün telekonferans yoluyla yaptığı açıklamada sahil güvenliğinin iyileştirilmesi için Avrupa Birliği savunma ve dışişleri bakanlarından destek istediklerini söyledi. Lüksemburg'daki zirvede bir araya gelen bakanlar, AB'nin Libya hükümetinin talebini kabul ederek “güvenlik alanında destek sunmaya” hazır olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Libya'da polis, sınır koruma ve ceza yargılamasının geliştirilmesi için sivil bir misyon öngörülüyor. Libya'da yürürlükte olan sınır koruma misyonu EUBAM'ın geliştirilmesi gündemde.

Avrupa Birliği insan kaçakçılarına karşı oluşturduğu Akdeniz misyonu Sophia'nın süresinin uzatılıp uzatılamayacağını da inceliyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin verdiği bilgilere göre Sophia misyonu kapsamında Avrupa gemileri şimdiye kadar 13 bin sığınmacının hayatını kurtardı, 68 insan kaçakçısı yakalandı ve kaçakçılar tarafından işletilen 108 tekne batırıldı.

Sophia misyonunun kapsamı genişleyecek

Sophia misyonunun süresi yaz mevsiminde sona eriyor. İngiltere, İtalya ve İspanya misyonun kapsamını Libya karasularında da faaliyet gösterebilecek şekilde genişletmek istiyor. Bunun için Trablus'taki yeni hükümetin onay vermesi şart. Sophia misyonunun aynı zamanda yeni bir sahil güvenlik birimi oluşturmak üzere eğitim verme görevini üstlenmesi de gündemde. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Libya Başbakanı Sarac'ın bu konuda Avrupa'dan “acil bir talebi” olduğunu söyledi. Steinmeier bölünmüş ülkede buna uygun personel bulmanın son derece zor olduğunu ifade etti. Sözkonusu eğitimin Tunus'ta verilmesi planlanıyor.

Lüksemburg'daki zirvede Fransa, Avrupa Birliği'nin Sophia misyonunun silah kaçakçılığına karşı mücadele kapsamına da sahip olması gerektiği görüşünü dile getirdi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ise misyonu eleştirdi. Kurz, sığınmacıların Avrupa gemileri tarafından denizden balık gibi avlanacaklarına güvenerek yola çıkacaklarını ve Sophia'nın “Avrupa'ya bilet” anlamına geldiğini söyledi.