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Ekonomi

AB'den kripto para uyarısı: Garanti yok, önemli ölçüde spekülasyona maruz kalırlar

"Kripto varlık piyasaları, yatırımcılar, tüketiciler ve aracılarla küresel bir hal aldı"

26 Şubat 2018 21:11

Belçika'nin başkenti Brüksel'de kamu ve özel sektör temsilcileriyle kripto paraların etkilerinin görüşüldüğü topantının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Kripto paralar geleneksel anlamda para birimleri değildir, değerleri hakkında bir garanti yoktur ve önemli ölçüde spekülasyona maruz kalırlar. Bu durum tüketici ve yatırımcıları önemli ölçüde kayıp riskine maruz bırakır" dedi.

Toplantının AB'nin üzerinde çalıştığı finansal teknolojilerle ilgili eylem planının içeriğini desteklemeyi amaçladığını anlatan Dombrovskis, finansal teknoloji eylem planını mart ayı başında açıklayacaklarını söyledi.

"Küresel bir hal aldı"

Dombrovskis, küresel kripto para ticaretinde Avrupa'nın küçük bir paya sahip olduğuna ve bu konuda G-20 ortaklarıyla uluslararası bir standart belirlemeye çalışacaklarını söyledi.

Dombrovskis, "Kripto varlık piyasaları, yatırımcılar, tüketiciler ve aracılarla küresel bir hal aldı" dedi.

Toplantıda, kripto paraların finansal piyasalara etkileri, bunlardan doğan risk ve fırsatlarla halka arzlarda yaşanan gelişmelerin ele alındığını anlatan Dombrovskis, "Blok zinciri teknolojileri finansal piyasalar için gelecek vaat ediyor. Bu alanda rekabetçi olmak için Avrupa'nın bu inovasyona kucak açması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tüketici ve yatırımcıları kripto paraların riskleri konusunda açık bir biçimde ve sıklıkla uyarmanın önemine işaret eden Dombrovskis, "Kripto paralar geleneksel anlamda para birimleri değildir, değerleri hakkında bir garanti yoktur ve önemli ölçüde spekülasyona maruz kalırlar. Bu durum tüketici ve yatırımcıları önemli ölçüde kayıp riskine maruz bırakır." değerlendirmesini yaptı.

 

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