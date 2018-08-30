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Dünya

AB'den Kosova'ya vize serbestisi

Enis Tabak / Priştine, 30 Ağustos (DHA) - Avrupa Parlamentosu’nun LIBE (Sivil Haklar, Hukuk ve İçişleri Konular) Komitesi, Kosova vatandaşları için, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize serbestisini onayladı

30 Ağustos 2018 18:21

Enis Tabak / Priştine, 30 Ağustos (DHA) - Avrupa Parlamentosu’nun LIBE (Sivil Haklar, Hukuk ve İçişleri Konular) Komitesi, Kosova vatandaşları için, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize serbestisini onayladı.
LIBE Komitesi\'nde yapılan oylamada, Kosova vatandaşlarına vize serbestisi, 10 ret ve iki çekinser oya karşılık, 30 oy ile kabul edildi.
Avrupa Parlamentosu Kosova Raportörü Tanja Fajon, Kosovalılar\'ın AB ülkelerine serbest hareket etmeyi hak ettiğini söyledi ve ekledi:
\"Kosovalıların vize serbestisi kriterlerini karşılamak için ne kadar zorluk çektiğini ve ne kadar çalıştıklarını biliyorum. Kosova serbest dolaşım hakkına sahip olmayı hak ettiği için rapora tam destek vermek istiyorum.\"
Söz konusu oylama sonrasında, Avrupa Parlamentosu ve Liberalleşme ile ilgili kurumlararası anlaşma konseyi konuyla ilgili yetkilendirildi.

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