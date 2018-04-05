AB'den Kosova'ya iade tepkisi

Kosova'da altı Türk vatandaşının Gülen yapılanması mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ortaklaşa düzenlenen bir operasyonla Türkiye'ye iade edilmelerine Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi.

AB'nin Batı Balkanlar ve Türkiye Direktörü Angelina Eichhorst, söz konusu olayın "Brüksel'de yasal haklar, şeffaflık ve adalet üzerine birçok soru işareti yarattığını" söyledi.

Associated Press'in haberine göre Eichhorst, Kosova kurumlarının, hukukun üstünlüğü ve uluslarası iade kurallarına tam saygı çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Kosova, 2015 yılında üyelik yolunda AB ile bir ön anlaşma imzalamıştı.

Kosova Başbakanı AB'ye güvence vermişti

Kosova'da 29 Mart'ta başkent Priştine'deki bir okulda çalışan altı Türk öğretmen "güvenlik gerekçesiyle" gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilmişti. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, kendisinden habersiz yapıldığını söylediği gözaltı ve iade operasyonu sonrası İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden alarak konuya ilişkin soruşturma başlattırmıştı.

Operasyonun MİT ve Kosova istihbaratı tarafından "dayanışma içerisinde" yapıldığını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Haradinaj'ı sert dille eleştirerek, "Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?" ifadesini kullanmıştı.

Haradinaj Çarşamba günü bir televizyon kanalına verdiği röportajda da söz konusu operasyona değinerek Kosova'nın en büyük ekonomik ve siyasi destekçileri arasında yer alan ABD ve Avrupa Birliği'nden yetkililerle görüşerek bu konuyu ele aldığını söylemişti. Kosova Başbakanı, "AB ve Washington'a bunun bir hata ve kaza olduğu konusunda güvence verdim. Bunu düzeltmek için anlayış göstermelerini ve yardım etmelerini rica ettim" demişti.

Kosova parlamentosu da aynı gün altı Türk vatandaşının nasıl Türkiye'ye iade edildiğinin araştırılması için komisyon kurma kararı aldı.

DW,AP/CÖ,HS

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