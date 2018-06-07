AB'den kara para aklama suçlularının cezalandırılması için yeni düzenleme

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA) – Avrupa Konseyi, Bulgaristan Dönem Başkanlığı\'nda, kara para aklama suçlularının cezalandırılması için Avrupa Parlamentosu ile yeni düzenleme çıkarma konusunda anlaştı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeler ceza yasaları aracılığıyla para aklama suçlularıyla mücadele etmeyi hedefliyor.

Yeni direktifin amacı suçluların – teröre destek veren suçlular da dahil – finansal kaynaklara ulaşmasını engellemeyi ve durdurmayı amaçlıyor.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemenin temel hedefleri;

- kara para aklamaya ilişkin ceza gerektiren suç ve yaptırımların tanımına yönelik minimum düzenlemelerin kullanılması,

- sınır ötesi yargı engellerini kaldırmak ve emniyet güçlerinin arasındaki işbirliğini güçlendirmek,

- AB kanunlarını özellikle Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne (Varşova Sözleşmesi) uyumlu hale getirmek.

Anlaşmaya göre;

Para aklama suçunu işleyenler 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak,

Hakim tarafından ek yaptırım ve önlemler alınabilecek (ör: geçici veya kalıcı olarak kamu fonlarına erişimin engellenmesi gibi.)

Ağırlaştırıcı sebepler bazı meslek maliyetlerinde ayrıca uygulanabilecek.

Üye devletler suçun doğasına göre (yolsuzluk, cinsel sömürü, uyuşturucu ticareti gibi) bu ağırlaştırıcı sebepleri kendi belirleyebilecek.

Tüzel kişiler belirli para aklama faaliyetleri için de sorumlu tutulacak ve bir takım yaptırımlar uygulanabilecek (kamu fonlarına erişimin durdurulması, yasal denetlemeye girme, tasfiye gibi).

Üye devletler 24 ay süre içinde bu hükümleri ulusal yasalarına entegre etmek zorunda.