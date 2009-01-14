AB’den kanseri tetikleyen tarım ilaçlarına yasak

Kanseri tetikleyen ya da genetik yapıyı değiştiren tarım ilaçları AB’de yasaklanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği yasal düzenleme, tüketicilerin korunması açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.



Deutsche Welle’de yayımlanan habere göre; "pestisit" olarak da adlandırılan ve zararlı organizmaları yok etmek, kontrol altına almak ya da etkilerini azaltmak için kullanılan kimyasal ya da biyolojik madde karışımlarının kullanımıma, ciddi sınırlamalar getiriliyor.



Avrupa Parlamentosu'nun kararına göre, tarım ilacı olarak kullanılan yaklaşık 20 dolayında kimyasal ve biyolojik karışım, "yasak maddeler" listesine dahil edildi. Belirlenen maddelerin bir bölümü derhal, bir bölümü ise en geç 10 yıl içinde tümüyle piyasadan kalkacak. Söz konusu yasaklar listesi, kansere yol açan, genetik yapıyı bozan ve üretime zarar veren maddeleri kapsıyor. Bu listede yer alan maddeler küçük dozlarda da olsa artık tarım ilaçlarında kullanılamayacak.



Kararı memnuniyetle karşılayanların başında gelen Avrupa Parlamentosu Yeşiller Partisi milletvekillerinden Hiltrud Breyer, bunun önemli bir dönüm noktası olduğu görüşünde. “Bu, tüketiciler için daha fazla güvenlik anlamına da geliyor. Böyle bir şey dünya çapında ilk kez oluyor ve Avrupa Birliği’nin insan sağlığının korunması konusunda bir çığır açtığını gösteriyor” diyen Breyer, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bugüne kadar sınır değerler konusu hep bir oldubittiye getirilirdi. Bir şeyin gerçekten tehlikeli olup olmadığı kesin olarak bilinemiyordu. Artık buna açıklık getirdik. Zararlı maddeler yasaklanacak ve gıdalarımızda herhangi bir kayıp olmayacak.”



Yasaklar nasıl belirlenecek?



İlk etapta yasak, 20 dolayındaki madde için geçerli olacak. Ancak yasak listesine dair bazı ciddi tepki ve endişeler de söz konusu. Avrupa Mahsul Koruma Birliği (ECPA) Başkanı Friedhelm Schmeider, bir maddenin zararlı olup olmadığının, kullanım miktarıyla da yakından ilgili olduğunu hatırlatıyor. "Kahvenin bile fazlası zararlı olabiliyor" diyen Schmieder, sözlerini şöyle sürdürüyor:



“Ben, kesin bilimsel temele dayalı bir risk analizi yapılmasını istiyorum. Bu bizim temel tutumumuzdur. Yoksa anlık fikirlerin, duyguların ya da korkuların körüklemesini amaçlamıyoruz.”



Alternatif ilaç kullanmak zor



Yasaklanan bir tarım ilacının yerine kısa vadede bir başka uygun madde bulmak hiç de kolay değil. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu, daha az zararlı olduğuna kanaat getirilen bazı tarım ilaçlarını hemen değil, kademeli olarak yasaklıyor. Ancak Copa/Cogeca adlı Avrupa çiftçiler birliğinden Roxane Feller, çiftçilerin bu "zaruri durumu" çok sağlam bir şekilde gerekçelendirmek zorunda olduklarını hatırlatıyor:



“Öncelikle üye devletlerden biri, o ülkedeki çiftçilerin alternatif bir tarım ilacı kullanma imkânının olmadığını teyit etmek zorunda. Sonra ilgili devletin yapacağı bu yöndeki öneriyi, Avrupa Birliği ülkesi diğer devletlerin de kabul etmesi gerekiyor."



Yeni düzenlemeyle ilgili herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir noktaysa ise arıların korunmasına daha fazla hassasiyet gösterilmesi. Avrupa Birliği hayvancılığında üçüncü sırada yer alan arıcılığın, yeni tarım ilaçları kararlarından etkilenmemesi için testler, geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı titizlikte devam edecek.

