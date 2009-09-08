AB'den İstanbul'a kültür-sanat hibesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Sivil Toplum Diyaloğu İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti başlıklı hibe programı ile İstanbul'un kültürel mirasını ve kapasitesini ortaya koyması için kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına toplam 1 milyon 578 bin 900 Avro hibe desteği sağlayacak.



Hibe programı, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek vermekle kalmayıp, aynı zamanda bu kuruluşlara Avrupa Birliği'ndeki muhataplarıyla işbirliği yapmalarını da teşvik etmeye çalışıyor. . Proje başvurusuna ilişkin detaylı bilgiye ise www.istanbul2010.org veya www.cfcu.gov.tr'' internet adreslerinden ulaşılabiliyor.