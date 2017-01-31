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Dünya
Deutsche Welle

AB'den İran'a füze denemesi uyarısı

Avrupa Birliği, füze denemesi yapan İran’ı "güvensizliği derinleştirmemesi"’ yönünde uyardı. İran Dışişleri Bakanı ise denemelerin yalnızca savunma amaçlı olduğunu söyledi.

31 Ocak 2017 21:52

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksel Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Nabila Massrali, "AB'nin İran'ın füze programı konusunda endişeli olduğunu ve Tahran'a füze denemeleri gibi güvensizliği derinleştirici faaliyetlerinden kaçınma çağrısı yaptıklarını" söyledi. Massrali, İran'ın füze denemesinin BM kararlarının ihlali anlamına gelip gelmediğine ise BM Güvenlik Konseyi'nin karar vereceğinin altını çizdi.

Zarif: Füze denemeleri savunma amaçlı

İran ise füze denemelerinin BM kararnamelerini ihlal etmediğini, bu testlerin yalnızca savunma amaçlı olduğunu ve füzelerin nükleer savaş başlıkları taşıma amaçlı tasarlanmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin "İran'ın savunma programını bahane ederek yeni gerilimler yaratmayacağını" umduklarını söyledi. Zarif, Obama hükümetinin "füze denemelerinin Batılı ülkelerle imzalanan nükleer anlaşmanın parçası olmadığını" defalarca teyit ettiğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanı "Silahlarımızı kendi müdaafamız haricinde kimseye karşı kullanmayacağımızı defalarca belirttik" diye ekledi.

İran'la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşma uzun yıllar süren müzakerelerin ardından bir yıl önce yürürlüğe girdi. Anlaşma İran'ı uranyum zenginleşirme faaliyetlerini azaltma ve nükleer santralleri uluslararası denetime açmakla yükümlü kılıyor. Bunun karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması taahhüt edilmişti.

Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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