AB'den İran'a ambargo kararı

T24 - Avrupa Birliği 1 Temmuz'dan İran'a petrol ambargosu uygulama kararı aldı.





AB ülkeleri, nükleer programı ile ilgili uzlaşmazlığı sebebiyle İran’a kademeli bir petrol ambargosu ile nükleer programının finansmanının engellenmesi amacıyla Merkez Bankasına yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.



Diplomatik bir kaynak, Brüksel’deki AB ülkeleri büyükelçiler toplantısında İran’a petrol ambargosu uygulanması konusunda ilk anlaşmasına varıldığını belirterek, bu kararın AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sırasında gün içinde resmen yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Yeni petrol anlaşması yapılması yasaklanıyor



AB’nin İran’a nükler programıyla ilgili uzlaşmazlığı sebebiyle uygulamaya karar verdiği ağır ve kademeli petrol ambargosu, Avrupa ülkeleri için Tahran ile petrol sektöründe yeni anlaşma

yapmalarını yasaklıyor.



Petrol ambargosunun geçiş aşaması, 1 Temmuz’dan sonra hiçbir yeni anlaşmanın yapılmamasını öngörürken, AB, nükleer programını finanse etmesine engel olmak için İran merkez bankasının Avrupa’daki malvarlıklarını donduracak ve işlemlere kısmi yasaklama getirecek.



Petrol ambargosuyla ilgili görüşmelerdeki zorluklar, İran petrolüne çok bağımlı Yunanistan’ın, köprüleri atmadan önce bir yıl mühlet verilmesi talebinden vazgeçmesinden sonra aşıldı.



Karar, Avrupa ülkelerinin petrol ihtiyacının İran yerine özellikle Körfez ülkelerindeki petrol üreticisi ülkelerden karşılanmasını öngörüyor.



İran, petrolünün yüzde 20’sini AB ülkelerine satıyor.





