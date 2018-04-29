AB'den ilk tepki: İngiltere'de zayıf bir hükümet Brexit sürecini baltalayabilir

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, İngiltere'de zayıf bir hükümet kurulmasının AB'den çıkış (Brexit) sürecini baltalayabileceği uyarısında bulundu. Brexit müzakerelerinin 19 Haziran'da başlaması planlanmıştı.

Günther Oettinger ise Alman Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada müzakereler ile ilgili olarak, "Zayıf bir ortak herşeyi zayıflatır" dedi.

Oettinger müzakerelerde her iki tarafın da güçlü olması halinde, "daha hızlı sonuç alınacağını" savundu.

İngiltere ile "zor ama adil" bir süreç yürütüleceğini belirten Oettinger, İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin onaylayacağı bir anlaşmaya varabilmek için gereken iki yıllık sürecin işlemekte olduğuna dikkat çekti.