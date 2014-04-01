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Dünya

AB'den 'hukuk üstünlüğü ve kucaklayıcılık’ uyarısı

Seçim sonuçları sonrası AB'den gelen ilk açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasında üyelik süreci ilişkilerinde diyaloğun artırılması için görüşmelerin hızlandırılacağı mesajı veildi

01 Nisan 2014 10:21

Yerel seçimler öncesinde hükümete yönelik eleştirileriyle gündem olan Avrupa Birliği’nden (AB), oylama sonrasında gelen ilk tepkide de iktidara uyarı ve tavsiyeler yer aldı.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, hukukun üstünlüğü, temel haklara saygı ile seçim sonrasında her vatandaşı kucaklayıcı bir politika takip edilmesi gerektiği, reform ve AB ile üyelik müzakerelerine dönüş çağrısı öne çıktı. Sözcü Maja Kocijancic, “Çok önemli konularda diyaloğumuzu artırmaya hazırız.” mesajı verdi.

Zaman'da yer alan habere göre, Avrupa Birliği’nden, 30 Mart yerel seçimlerine dair yapılan ilk açıklamada iktidara hukukun üstünlüğüne saygı ve kucaklayıcı olma çağrısı öne çıktı. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un sözcüsü Maja Kocijancic dün düzenlediği  basın toplantısında seçimle ilgili olarak, “Son üç ayda genelde endişe verici gelişmeler sonrasında Türkiye, şimdi bir aday ülke olarak katılım müzakerelerinde ilerlemelidir. Bu da hukukun üstünlüğü ve temel haklar konularında Avrupa standartlarında reformlarla yeniden bağlanmak anlamına geliyor.” dedi.  Kocijancic, “Şu da çok net ki Türkiye, AB’ye katılım yolunda gerekli olan reformlara mümkün olan en kuvvetli bağlanmayı inşa etmek için en büyük oy grubu içerisinde yer almayanlar da dâhil olmak üzere her vatandaşa ulaşmalıdır. Komisyon bu çok önemli konularda Türkiye’yle diyaloğu yoğunlaştırmaya hazır.” diye konuştu.

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