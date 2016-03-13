AB'den hızlandırılmış sığınma süreci



Welt am Sonntag gazetesinin Brüksel'deki kaynaklara dayandırdığı haberine göre AB Türkiye'den seri bir şekilde büyük bir mülteci grubunu AB'ye nakletmek için hızlandırılmış bir seçim yöntemi uygulamayı hedefliyor. Haberde konuyu detaylı olarak görüşmek üzere yarın 28 üye ülkeden uzmanların bir araya geleceği bilgisine yer veriliyor.

Hedefin ise önümüzdeki hafta sonunda yapılacak AB Zirvesi öncesinde bir uzlaşmaya varılması olduğu kaydediliyor.

Bu bağlamda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) daha önce uyguladığı seçim prosedürü göz önünde bulundurulmayacak. Zira söz konusu detaylı seçim prosedürü yılda ancak yaklaşık 50 bin Suriyeli'nin belirlenmesine imkan sunuyor.

Ankara'nın beklentisi ise çok daha yüksek bir kontenjan. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre hızlandırılmış süreçte odak noktası seçilecek mültecilerin potansiyel tehdit oluşturmuyor olmaları olacak. AB bu kritere uymayan mültecileri ise kabul etmeyi düşünmüyor.

Pasaportsuz AB hayal oluyor

Habere göre bu süreçte en önemli noktalardan biri mültecilerin kimlik bilgilerini doğrulayacak bir pasaporta sahip olması. Bu şekilde mültecilerin kimliğinin var olan veri bankasındaki bilgilerle karşılaştırılması öngörülüyor. Daha detaylı incelemelerin ise AB'ye geldikten sonra yürütülebileceği kaydediliyor. Bir başka deyişle pasaportu olmayan bir kişinin yasal yollarla AB'ye girme şansı bulunmadığına işaret ediliyor. Seçim sürecinde Türk makamlarının rolünün de genişletileceği kaydediliyor.

Hafta başında Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi sonrası taraflar prensipte anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak nihai karar için taraflar 17-18 Mart tarihlerinde yeniden bir araya gelecek.

Türkiye’nin AB’den üç temel talebi bulunuyor: Haziran 2016’da Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması, AB üyelik müzakerelerinin hızlandırılması ve 2018 yılına kadar Türkiye’ye 3 milyar euro daha aktarılması. Böylece AB’den Türkiye’ye mali yardımın hacmi 6 milyar euroya ulaşmış olacak.

Türkiye'de halihazırda yaklaşık 2 milyon 700 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.