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Politika

AB’den 'HDP' açıklaması: Demokratik yollarla seçilmiş tüm siyasi güçlerle görüşüyoruz

"Bu, AB-Türkiye ilişkileri ile ülkedeki istikrarlı siyasi iklime yardımcı ve faydalı"

16 Kasım 2016 20:59

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın haklarında gözaltı kararı bulunan HDP’li milletvekilleriyle görüşmesinin, AB-Türkiye ilişkileri açısından faydalı olduğunu belirtti.

Kocijancic, Hahn'ın hakkında gözaltı kararı alınan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve  kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru ile görüşmesine ilişkin konuştu.

“Faydalı ve yararlı”

Kocijancic, “AB Komisyonu, Türkiye'deki demokratik yollarla seçilmiş tüm siyasi güçlerle görüşüyor. Bu, AB-Türkiye ilişkileri ile ülkedeki istikrarlı siyasi iklime yardımcı ve faydalı" dedi.

AB Sözcüsü, "AB, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi ve bu kararı 28 üyenin oybirliğiyle aldı. Şiddeti ve PKK'nın saldırılarını düzenli olarak kınıyoruz. Bunu da bizim çok sayıdaki açıklamamızdan görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hahn'ın HDP'liler ile görüşmesini eleştirerek, "Bu, 'Biz Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesini istiyoruz' demektir. Burada bahane üretmektir, bunlar hiçbir şekilde kabul edilebilir tutumlar değildir. Dolayısıyla herkes bu büyük stratejik ilişkinin nasıl doğru yolda ilerleyeceğine kafa yormalıdır" demişti.

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