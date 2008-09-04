AB'den 'ev kadını' kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerden, reklamlarda kadın ve erkeklerin 'kalıplaşmış' rollerle gösterilmesini kısıtlayan önlemler almalarını istedi.



Reklamlarda sürekli olarak kadınların 'ev kadını'; erkeklerin ise 'kapısının önünde otomobilini yıkayan kişi' gibi gösterilmesinin, demode olmuş cinsiyet ayrımcılığını yeniden gündeme getirdiği ifade ediliyor.



Cinsiyetçi dayatma



Avrupa Parlamentosu bugün, İsviçreli milletvekili Eva-Britt Svensson tarafından hazırlanan ilgili taslak raporu 110'a karşı 504 oyla kabul etti. Svensson'un raporunda, kadınların da erkeklerin de birçok reklam filminde, artık geçmişte kalmış 'geleneksel rolleriyle' yer aldığı ve bunun da cinsiyetçi dayatmayı artırdığı belirtiliyor.



Medya örnek olmalı



AP'nin aldığı kararda ise, üye ülkelerden, pazarlama ve reklam sektöründe kadın ve erkeklerin bu şekilde gösterilmesinin kısıtlanması istendi. Hukuki yönden bağlayıcılığı bulunmayan kararda, Avrupa Birliği kurumlarından da, söz konusu sektörlerde kadın ve erkeğe yönelik küçük düşürücü unsurlara yer verilmemesi konusunda denetçi rolü üstlenmeleri talep edildi.

AP ayrıca cinsiyet ayrımcılığına karşı medya ve reklam dünyasının topluma iyi örnek olmasını istedi. (Tempo24)

