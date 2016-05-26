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Politika

AB'den Erdoğan'ın mülteci anlaşması restine cevap: Türkiye üzerine düşeni yapmalı

"Geri kabul anlaşması, vize serbestliğinde ön şarttır"

26 Mayıs 2016 12:47

AB ile Türkiye arasında tartışmaya dönüşen vize muafiyeti konusunda AB Komisyonu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anlaşmanın Meclis'ten geçmeyeceği resti karşısında tutum değiştirmeyeceği sinyali verdi.

AB Komisyonu'ndan bir sözcü çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Geri kabul anlaşması, vize serbestliğinde ön şarttır" dedi. Sözcü, ancak Türkiye'nin şartları tamamlamak için üzerine düşenleri yerine getirmesi durumunda, vize muafiyetinin devreye gireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü İstanbul'daki BM İnsani Zirvesi'nde, Türkiye'ye kriter dayatılamayacağını ve vize muafiyeti konusunda AB ile uzlaşılmaması durumunda, geri kabul anlaşmasının parlamentonun onayından geçmeyeceğini kaydetmişti. Erdoğan, konuşmasında AB ile mülteci anlaşmasının feshedilebileceği uyarısını yapmıştı.

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 206 itibarı ile yürürlüğe girmesi planlanan vize muafiyetinin bu tarihe yetişemeyeceğini, Türkiye'nin öncelikle gerekli şartları tamamlaması gerektiğini açıklamıştı. Vize muafiyeti konusundaki gecikmenin, terörle mücadele yasasında reforma gitmekten kaçınılması olduğu belirtiliyor.

 

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