AB'den Erdoğan'a yanıt: AB konusunda tutarlı olmak Türkiye'nin çıkarına

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Aralık operasyonuna yönelik olarak, "Acaba AB ne der, acaba AB bizi alır mı almaz mı, bizim böyle bir derdimiz yok, lütfen siz kendi aklınızı kendinize saklayın" sözlerine çok şaşırdığını belirterek, “AB konusunda tutarlı olmanın her şeyden önce Türkiye’nin çıkarına olduğuna inanıyorum” dedi.

Geçen hafta Türkiye’ye yaptıkları ziyarette önümüzdeki dönemde izlenecek yol konusunu hem Erdoğan’la hem de diğer yetkililerle gayet yapıcı şekilde ele aldıklarının altını çizen Mogherini, “yeni bir başlangıç için şans olduğu konusunda” anlaştıklarını belirtti.



Mogherini, görüşmelerde bakanların Türkiye’nin AB yolunun ekonomik olmaktan ziyade demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle başlamak üzere değerler ve ilkelerle ilgili olduğunu söylediklerini aktardı.



Mogherini, “Brüksel’de Türkiye’yle yeni başlangıç konusunda çalışma isteği var aksi takdirde bu kadar üst düzey bir ziyaret gerçekleştirmezdik. AB’ye katılım yolunda düşüncemiz tutarlı ve uyumlu şekilde çalışmaktı, hala da öyle. Bu iki tarafta da tutarlılık ve uyum anlamına geliyor. Biz hazırız” dedi.

Türkiye'yle ilgili sonuç bilgirgesi sertleşebilir

Bu arada AB dışişleri bakanları tarafından kabul edilecek daha sonra da perşembe ve cuma günü yapılacak AB Zirvesi’nde Birlik liderleri tarafından onaylanacak Türkiye’yle ilgili sonuç bildirisinin sertleştirilmesi gündemde. Normalde son taslağın kabul edilmesi öngörülüyordu ancak metin son gelişmeler ışığında tekrar tartışmaya açıldı.



Metne pazar günü AB Komisyonu tarafından yapılan açıklama paralelinde ifadeler sokulması öngörülüyor. AB Komisyonu açıklamasında, “Herhangi bir aday ülkenin katılımına yönelik bundan sonraki adımların hukukun üstünlüğü ve temel haklara tam saygıya bağlı olduğunu tekrar hatırlatırız” ifadesine yer verilmişti.

Avrupa Parlamentosu da normal gündeminde olmamasına karşın Türkiye konusunu gündemine aldı. Çarşamba günü AP Genel Kurul oturumunda Türkiye’deki gelişmeler tartışılacak, ocakta da bu konuya ilişkin bir karar kabul edilecek.

Erdoğan ne demişti?

TÜPRAŞ fuel oil dönüşüm tesislerinin açılışında konuşan Erdoğan, 14 Aralık operasyonuna yönelik olarak, "Düşünebiliyor musunuz? Adımlar atıldığı anda AB’den hemen birisi çıkıyor açıklama yapıyor. Sen neye göre bu açıklamayı yapıyorsun? Neyi biliyorsun? 50 yıldır bu ülkeyi AB kapısında bekletenler acaba bu atılan adımın ne olduğunu biliyor musunuz? Ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurlar, ister basın mensubu olsun, ister şu olsun bu olsun, gerekli cevabı alacaklardır. Onları bizim egemen duruma getirmemiz mümkün değildir. Acaba AB ne der, acaba AB bizi alır mı almaz mı, bizim böyle bir derdimiz yok, lütfen siz kendi aklınızı kendinize saklayın" demişti.