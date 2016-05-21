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Dünya

AB'den 'dokunulmazlık' uyarısı: İfade özgürlüğüne risk oluşturuyor

Avrupa Birliği, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan anayasa değişikliğinin 'ciddi endişe kaynağı' olduğu belirtildi

21 Mayıs 2016 00:15

TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesine Avrupa Birliği tepki gösterdi. AB'nin açıklamasında, dokunulmazlıkların kaldırılmasının parlamento üyelerinin ifade özgürlüğüne risk oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, dokunulmazlıklarla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, çok sayıda milletvekili için dokunulmazlıkların kaldırılmasına izin verilmesinin "ciddi endişe kaynağı" olduğu belirtilen açıklamada, dokunulmazlıkların ayrım gözetilmeksizin uygulanması gerektiği ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının şeffaf kriterlere göre her bir dava için ayrı ayrı ele alınması, siyasi mülahazalara bağlı olmaması gerektiği ifade edildi.

 

'Dokunulmazlıkların kaldırılması objektif kriterleri içermeli'

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milletvekili dokunulmazlığı çerçevesi, dokunulmazlıkların kaldırılması kararının alınmasına dair hususi ve objektif kriterler içermeli. Yasal çerçevenin ve özellikle anayasanın kısıtlayıcı bir şekilde yorumlanması, Türkiye'deki parlamento üyelerinin ifade özgürlüğüne risk oluşturmayı sürdürüyor. Adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğünün temeli ve yargıya toplumsal güvenin garanti altına alınmasının kilididir. Parlamento üyeleri hakkındaki suistimal ve suç iddiaları uygun hukuki usullere tabi olmalıdır."

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