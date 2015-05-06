AB'den dijital pazar düzenlemesi

AB Komisyonu'nun dijital ekonomiden sorumlu komiseri Günther Oettinger, Avrupa

Birliği'nde yeni dijital bir iç pazar oluşturulmasını amaçlayan projeyi kamuoyuna

sunacak.

Projenin amacı, gelecekte Avrupa'da internet hizmetlerinin uluslararası bağlantılarını

kaybetmemesi. Online alışverişlerde tüketici hakları, telif hakları ve kişisel verilerin

korunmasına ilişkin düzenlemeleri kapsayan proje, sanayi amaçlı modern teknolojilerin

kullanımına da yenilikler getiriyor.

Kapsamı oldukça geniş olan yeni dijital pazar, kullanıcıların her yerde istediği içeriğe

ulaşmasına olanacak sağlayacak.

Yeniliklerden biri 'geoblocking' uygulamasına sınırlama getirilmesi olacak.

Kullanıcıların yurtdışında internet üzerinden istediği televizyon programına ulaşmasına

'geoblocking' adlı sistem engel oluyordu. Proje yürürlüğe girdiğinde Komisyon,

'haksız gerekçelere dayanan geoblocking' uygulamasına son verecek.

Kullanıcı çoğu zaman parasını ödeyerek satın aldığı filmi ya da başka bir programı

yurtdışına gittiğinde telif hakları sorunu nedeniyle izleyemiyor.

Bu konuda Avrupa Birliği ülkelerinde ortak bir düzenleme yok, ancak Komisyon

gelecekte yaratıcı içeriklerin telif haklarını da koruyarak kullanıcının olanaklarını da

genişletmek istiyor.