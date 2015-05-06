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Ekonomi
Deutsche Welle

AB'den dijital pazar düzenlemesi

Avrupa Birliği'nin en büyük projelerinden biri bugün görücüye çıkacak. Brüksel, dijital alanda yeni iç pazar oluşturuyor.

06 Mayıs 2015 12:55

AB Komisyonu'nun dijital ekonomiden sorumlu komiseri Günther Oettinger, Avrupa
Birliği'nde yeni dijital bir iç pazar oluşturulmasını amaçlayan projeyi kamuoyuna
sunacak.

Projenin amacı, gelecekte Avrupa'da internet hizmetlerinin uluslararası bağlantılarını
kaybetmemesi. Online alışverişlerde tüketici hakları, telif hakları ve kişisel verilerin
korunmasına ilişkin düzenlemeleri kapsayan proje, sanayi amaçlı modern teknolojilerin
kullanımına da yenilikler getiriyor. 

Kapsamı oldukça geniş olan yeni dijital pazar, kullanıcıların her yerde istediği içeriğe
ulaşmasına olanacak sağlayacak.

Yeniliklerden biri 'geoblocking' uygulamasına sınırlama getirilmesi olacak.
Kullanıcıların yurtdışında internet üzerinden istediği televizyon programına ulaşmasına
'geoblocking' adlı sistem engel oluyordu. Proje yürürlüğe girdiğinde Komisyon,
'haksız gerekçelere dayanan geoblocking' uygulamasına son verecek.

Kullanıcı çoğu zaman parasını ödeyerek satın aldığı filmi ya da başka bir programı
yurtdışına gittiğinde telif hakları sorunu nedeniyle izleyemiyor.

Bu konuda Avrupa Birliği ülkelerinde ortak bir düzenleme yok, ancak Komisyon
gelecekte yaratıcı içeriklerin telif haklarını da koruyarak kullanıcının olanaklarını da
genişletmek istiyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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