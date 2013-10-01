AB'den demokratikleşme paketine ihtiyatlı memnuniyet

AB, Dün Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketine ilişkin ihtiyatlı bir memnuniyet açıklaması yaptı. Açıklamada, reformların uygulanmasının yakından izleneceği kaydedildi.

Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı Demokratikleşme Paketi'ne Avrupa'dan ilk tepkiler geldi. AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, Ankara'nın reformlarının pek çok önemli konuda ilerleme umudunu artırdığını kaydetti. Stano, “Değişikliklerin uygulamaya geçirilmesini yakından izleyeceğiz” dedi. Sözcü, AB Komisyonu'nun Türkiye ile müzakerelerle ilgili olarak 16 Ekim'de açıklaması beklenen İlerleme Raporu'nda da reformların dikkate alınacağını da kaydetti.

Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların dikkatle dinlendiğini belirten Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü, Komisyon'un geride kalan yıllarda demokrasiyi Türkiye'nin AB üyeliği için bir önkoşul olarak gördüğünü vurguladı. Erdoğan'ın başka dil ve lehçelerin kullanılması, inanç özgürlüğü, gösteri ve toplanma özgürlüğü, seçim yasası ve siyasi partilere devlet yardımı konularında değişim umuduğunu verdiğini belirten AB Komisyonu sözcüsü, "Bu konularda adımlar atılmasını ve paketin uygulamaya geçirilmesi noktasında muhalefetin de destek vermesini umut ediyoruz" dedi.

'Mihenk taşı niteliğinde öneriler'

Sosyal Demokrat Parti'den Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ da Demokratikleşme Paketi'ni "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak tanımladı. Ertuğ, paketin başörtüsü yasağının yumuşatılmasına indirgenmesinin büyük bir yanlış olacağını belirtti.

Hükümetin yüzde 10 seçim barajının düşürülmesi ile ilgili önerileri, siyasi parti kurulmasının kolaylaştırılması, siyasi partilere devlet tarafından yapılan yardımların iyileştirilmesine dikkat çeken Ertuğ "Bu öneriler Türk vatandaşlık hakları açısından mihenk taşı niteliğinde ve tüm siyasi güçler tarafından desteklenmeli" dedi. Ertuğ, yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasının Türk demokrasisinin çok farklı bir mecraya taşıyacağını belirterek, bunun Türk halkının çok daha geniş bir yelpazesini demokratik temsile kavuşturacağını kaydetti.

Sosyal Demokrat Partili Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ, Türk hükümetinin azınlıklara yaklaşımını da olumlu gördüğünü belirtti. Ertuğ, reform paketinin somut bir takvimden yoksun olmasının ve Alevilerin statüsü, basın özgürlüğü gibi konularda reform önerilerinin olmamasının da eksiklik olduğuna işaret etti.

(Deutsche Welle Türkçe)