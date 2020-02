AB'den Brexit süreci boyunca “her düzeyde hazır ol" çağrısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde AB’ye “her düzeyde hazır ol\" çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası’nda oylanması beklenen tartışmalı Brexit anlaşmasının ertelenmesinin ardından, AB liderlerinden destek istemişti. Geçen hafta Pazartesi günü oylamanın ertelenmesinin ardından liderliği için gerçekleştirilen güven oylamasını kazanan May, anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere çeşitli liderle bir araya gelmişti.

AB’nin müzakerelerin yeniden başlamasına karşı olduğunu belirten Tusk, 25 Kasım’da onaylanan Brexit mutabakatına bağlı kalınacağını vurguladı ve şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başbakan Theresa May, AB liderlerine Brexit anlaşmasının Londra’da onay alması konusunda karşılaştığı zorluklardan söz etti ve Avam Kamarası’ndan gerekli oyu alabilmesine yardımcı olacağını düşünerek talebinde bulundu. Söz konusu durumun değerlendirilmesinin ardından aşağıdaki sonuçlara vardık:

“- Avrupa Birliği Konseyi 25 Kasım’da varılan Ayrılma Anlaşması (Withdrawal Agreement) ve Politik Deklarasyon’unu (Political Declaration) onaylamaktadır. AB söz konusu anlaşma şartlarını desteklemektedir ve Brexit süreci boyunca bu şartları kabul edecektir. Durum müzakereye kapalıdır.

“- Konsey, gelecekte Birleşik Krallık ile işbirliğini pekiştirmeyi hedeflemektedir ve Ayrılma Anlaşması’nın imzalanmasıyla Birleşik Krallık AB’den ayrılır ayrılmaz müzakerelere başlamaya hazırdır.

“- Konsey, İrlanda ile kesin bir sınır oluşturulmaması ve Tek Pazar birliğinin korunması adına sigorta görevi görecek bir garanti oluşturulması ihtiyacının altını çizmektedir.

“- Konsey, İrlanda sınırı kapsamındaki garantinin, ‘sert sınır’ oluşturulmamasını içeren bir anlaşma imzalanması durumunda iptal edileceğini ve sınır konusundaki anlaşma konusunda AB’nin müzakereye açık olacağını belirtiyor. Aynı garantinin Birleşik Krallık’tan da alınması durumunda, sınır konusundaki garantinin yalnızca gerekli durumlarda uygulamaya konulacak.

“-Konsey, bütün olası sonuçları göz önünde bulundurarak, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının zorlaşması durumunda her düzeyde hazır olma çağrısında bulunuyor.”

Birleşik Krallık’ın Kuzey İrlanda sınırının kaldırılması garantisinin, oluşturulmasından bir yıl sonra kaldırılması hedefini, Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz desteklemiş fakat İrlanda, Fransa, İsveç, İspanya ve Belçika karşı çıkmıştı.

Avrupa Birliği’nin 27 üyesiyle konuya ilişkin gerçekleştirilen görüşmenin ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Birleşik Krallık’taki arkadaşlarımız, bizim ne istediğimizi sormak yerine, kendilerinin ne istediklerini belirtmeli. Birleşik Krallık’ın gelecek haftalarda beklentilerini belirlemelerini talep ediyoruz çünkü bu tartışma bazen belirsiz ve özensiz bir durum alabiliyor ve biz netlik istiyoruz.”

May, AB mevkidaşlarına Brexit anlaşmasının yeniden değerlendirilmesi için çağrıda bulunmuş ve “Bunu doğru bir şekilde yapmalıyız, birlikte çalışarak bunun üzerinden gelebiliriz” demişti.

Juncker ise Birleşik Krallık milletvekillerinin düşünce yapısını anlamadıklarını vurgularken, “May’in güçlü bir şekilde savaştığının farkındayım fakat henüz bir sonuç görmedik” dedi.

Juncker ve May’in, Perşembe günü gerçekleşecek olan Avrupa Birliği Zirvesi öncesi bir araya gelmesi bekleniyor.