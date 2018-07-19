AB'den bir OHAL açıklaması daha; hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel özgürlükler vurgusu yapıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulaması kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, “Türkiye'nin, temel özgürlükleri olumsuz etkilemeye devam eden her türlü tedbiri sona erdirmesini ve geri döndürmesini bekliyoruz" dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü , OHAL'in kaldırılmasının memnuniyetle karşılandığını belirterek, "OHAL'in kaldırılması münasebetiyle ayrıca Türkiye'nin, tüm demokratik devletlerin merkezinde yer alan hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını ve temel özgürlükleri olumsuz etkilemeye devam eden her türlü tedbiri sona erdirmesini ve geri döndürmesini bekliyoruz. Bunlar arasında ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve usul hakları yer almaktadır. Ayrıca OHAL 'in kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında askıya aldığı yükümlülüklerini yeniden üstlenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Mevzuat teklifinin kabul edilmesinin, olumlu etkileri azaltacağına inanıyoruz"

AB Sözcüsü, “Öte yandan resmi makamlara olağanüstü yetkiler veren ve OHAL'in bazı kısıtlayıcı unsurlarını koruyan yeni mevzuat teklifinin kabul edilmesinin, OHAL'in kaldırılmasının olumlu etkilerini azaltacağına inanıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve ilgili diğer kurumların önemli tavsiyelerini hayata geçirmesi, ve yürütme ve yargı arasındaki güçler ayrılığına riayet etmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

Kocijancic, Türkiye- AB ilişkilerinin geleceği için şu hatırlatmayı yaptı: “Hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında somut ve kalıcı ilerlemelerin kaydedilmesi AB -Türkiye ilişkilerinin geleceği bakımından ehemmiyetini korumaktadır.”