OHAL sonrası düzenleri komisyonda: Valilere kente sokmama yetkisi, MİT'e ‘dokunulmazlık'...

TBMM Adalet Komisyonu perşembe günü AKP’nin OHAL sonrasına ilişkin önemli düzenlemeler getiren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek.

Geçici maddeler hariç 18 maddeden oluşan teklifte, valilere, “kamu düzeni veya güvenliğin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere, ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı sınırlama yetkisi” dikkat çekiyor. ‘Askeri mahallere’ girişte ve çıkışta detektörden geçme şartı getiriliyor. Eğer detektör sinyal verirse üst arama koşulu da bulunuyor.

Kanunda MİT’in, bilgi edinme kanunu kapsamı dışında tutulması da kuruma sağlanan dokunulmazlık olarak yorumlanıyor.

CHP’li Zeynel Emre: AKP kendi emrindeki orduya bu kadar düzenlemeye rağmen güvenmiyor denilebilir

CHP İstanbul Milletvekili, Meclis Adalet Komisyonu Sözcüsü Zeynel Emre, teklife ilişkin görüşlerinde, “Türkiye demokratik hukuk devleti ise hukuk güvenliği ilkesini koymak lazım” dedi. Göreve iade edilen kamu görevlisinin durumu konusunda teklifteki kritik düzenlemeye dikkat çeken Emre, “İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma bakanlığı bünyesinde asker ya da polis olabilir ihraç edildi diyelim, bu ihraç edilenler OHAL komisyonu ya da her ne surette olursa göreve döndüler. Bu göreve dönenlere tazminat davası açamazlar deniyor, sadece o güne kadarki maaşı öderiz deniyor” diye konuşan Emre, bunun Anayasa ihlali olduğunu belirtti.



Emre’nin T24’e değerlendirmeleri şöyle:



“Düzenlemede, görevine iade edilseler dahi Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulacak araştırma komisyonlarda görev alırlar diyor. Çok başarı bir emniyet müdürü ihraç edildi, bunun sonunda adam suçsuz çıktı. Ancak, bu göreve dönen bu kişiye seni Emniyet müdürü yapamam deniyor ve Araştırma Merkezlerinde çalışır gibi bir anlayış geliyor. Türkiye demokratik hukuk devleti ise hukuk güvenliği ilkesini koymak lazım.”



“Böyle bir yetki olamaz”



“Ankara Valisi, şüpheli gördüğü birini 15 gün sokmuyor. Böyle bir yetki olamaz. Valilere bu yetki veriliyor bunu yeni çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi birlikte yorumlandığınızda, valilerin atamasında tek yetkili Cumhurbaşkanı. Yüksek bürokrat olarak geçiyor, sözleşmeli olacak, 4 yıl görev yapacak cumhurbaşkanı bitip gittikten sona görev süreleri bitmiş olacak.



MİT’le ilgili düzenleme bilgi edindirme kanunu kapsamına çıkarıyor. Zaten MİT’e bu kanun kapsamında bir şey sorduğunda beklediğiniz şekilde zaten yanıt verilmiyordu.



Askeri personelin duyarlı cihazlardan geçmesi, üst araması ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin gerektiği hallerde askeri mahalde arama yapabilmesi bunlar güvensizlik, korku üzerine yapılan işler. AKP kendi emrindeki orduya bu kadar düzenlemeye rağmen güvenmiyor denilebilir.”

Teklifte yer alan düzenlemeler

Teklifte yer alan düzenlemelerde bazıları şöyle: