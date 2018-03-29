AB'den bazı çelik ürünlerine anti-damping soruşturması

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Mart (DHA) – Avrupa Birliği (AB) 27 Mart 2018 tarihinde bazı çelik ürünlerine ilişkin anti-damping soruşturması başlattı.

Avrupa Birliği, bazı çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturmasının açıldığına ilişkin olarak, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Korumacılık Komitesi’ni 26 Mart tarihinde bilgilendirdi.

Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Sekreterliği’nden WTO’ya gönderilen açıklamada şöyle denildi:

\"İlgili tüm ihracatçı üreticiler, ithalatçılar ve ihracatçıları ve bunların bağlı örgütlerini konuya ilişkin görüşlerini yazılı olarak belirtmeye çağırıyoruz. Sunumlar Avrupa Birliği Resmi Gazetesi\'nde yer alan bu tebliğin yayınlanmasından itibaren 21 gün içinde gönderilmelidir. İlgili taraflar Avrupa Komisyonu ile tercihen e-mail yoluyla 15 gün içinde iletişime geçebilir ve anket talep edebilirler. Tamamlanmış anketler taraflara gönderildiği günden itibaren 21 gün içinde teslim edilmelidir.\"