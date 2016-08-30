AB'den Apple'a 13 milyar Euro vergi cezası

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, İrlanda hükümetiyle özel anlaşmalar yaparak az vergi ödediği gerekçesiyle 13 milyar euro (yaklaşık 14,5 milyar dolar) cezaya çarptırıldı.

NTV'de yer alan habere göre; Apple hakkında Avrupa Birliği Komisyonu’nda 3 yıldır devam eden vergi soruşturmasında nihai karar bugün verildi. Apple’ın İrlanda’da hükümetle özel anlaşmalar yaparak buradaki şirketleri vasıtasıyla geçerli matrahın çok altında vergi ödediği iddia ediliyordu. Apple ve İrlanda hükümeti suçlamaları reddederken Avrupa Birliği’nin bu yöndeki bir kararına itiraz etmeleri bekleniyor. Apple CEO’su Tim Cook, 5 bin 500 kişi istihdam ettikleri İrlanda’da tüm vergilerini ödediklerini savunuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu daha önce de Amerikan kahve zinciri Starbucks ve çok uluslu otomobil üreticisi şirket Fiat Chrysler’ı Avrupa’daki vergi politikaları yüzünden cezalandırmıştı.

"İrlanda bu şekilde vergi ayrıcalığı tanıyamaz"

AB Komisyonu yetkilisi Margrethe Vestager, üye ülkelerin kendi belirledikleri şirketlere vergi ayrıcalıkları sağlayamayacağını bu durumun AB mevzuatına aykırı olduğunu hatırlattı. Vestager, ''Komisyon'un soruşturması İrlanda'nın Apple'a yasadışı vergi kolaylıkları sağladığını, böylece diğer şirketlerin ödediklerinden çok daha az vergi ödemesinin önünü açtığını ortaya koydu'' ifadelerini kullandı.

İtalya'dan da ceza almıştı

İtalyan La Repubblica gazetesinin özel haberine göre, Milano Cumhuriyet Savcılığı ve İtalya’da vergi denetimi ile yönetimini sağlayan kamu kuruluşu Agenzia dell’Entrate tarafından iki yıldır süren çalışmalar sonunda ceza ödemesi konusunda Apple ile uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.



İtalyan yetkililerin de doğruladığı bu haber İtalya’da, “Apple sonunda havlu attı” başlıklarıyla duyuruldu. Şirketin, İtalya şubesine yönelik 2008-2013 yılları arasında 880 milyon euro vergi yerine sadece 30 milyon euro ödediği belirtiliyor. Apple İtalya, şirketin İrlanda merkezli Avrupa operasyonunun bir parçasını oluşturuyor.