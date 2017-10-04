AB'den Amazon'a 250 milyon euroluk fatura

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çok uluslu şirketlere yönelik vergide imtiyaz sağlayan yasa dışı düzenlemelerle mücadele kapsamında, Lüksemburg'un internet üzerinden perakende satış şirketi Amazon'a ilişkin düzenlemesini kabul edilemez olarak nitelendi. AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Lüksemburg'taki ilgili kurumlardan, Amazon'dan yaklaşık 250 milyon euro ve faizini istemesini talep etti.

AB Komisyonu Üyesi Vestager, bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada, vergide avantajlar sayesinde "Amazon'un yaklaşık üç çeyreklik kârını vergilendirmediğini" belirtti. Vestager, ulusal firmalarla aynı vergi düzenlemesine tabi olmasına rağmen, Amazon'un ödemesi gereken verginin sadece dörtte birini ödediğine işaret etti. Bunun AB devlet yardımı kurallarına aykırı olduğunu kaydeden Vertager, AB'ye üye ülkelerin çok uluslu şirketlere vergide imtiyazlar uygulayamayacağını ifade etti.

Amazon suçlamaları reddetti

Avrupa merkezi Lüksemburg'da bulunan ABD'li şirket Amazon ise bu suçlamaları reddetti. Yapılan açıklamada, Lüksemburg'un özel bir uygulamada bulunmadığı ve vergilerin ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde ödendiği belirtildi.

Lüksemburg Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, AB Komisyonu'nun kararının dikkate alınacağı ve kararın yapılacak incelemenin ardından verileceği kaydedildi.

İrlanda'ya uyarı

Öte yandan, AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Vestager, İrlanda'nın Apple'a yönelik tutumu nedeniyle AB Adalet Divanı'na başvuracağını açıkladı. AB Komisyonu, İrlanda'yı ABD'li teknoloji şirketi Apple'dan 13 milyar euro ve faizini ödemesini istememekle suçluyor. AB Komisyonu, Lüksemburg'da Amazon'a olduğu gibi İrlanda'da da Apple'a yönelik vergi imtiyazları uygulandığını savunuyor. AB Komisyonu'nun yaklaşık bir yıl önce aldığı bu karara İrlanda hükümeti karşı çıkmıştı.

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AFP/dpa, JD/ÖA