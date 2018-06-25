AB'den ağır hizmet araçlarına yeni karbon emisyon izleme ve raporlama kuralları

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Haziran (DHA) – Avrupa Konseyi yeni ağır hizmet araçlarının karbon emisyonları ve yakıt tüketimlerinin izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirdi.

Avrupa Konseyi’nden Pazartesi günü yapılan açıklamada yeni düzenlemenin Avrupa Birliği’nin karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefi kapsamında getirildiği ve rekabetçi düşük karbon bir ekonomiye doğru atılan bir adım olduğu vurgulandı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre;

yeni kurallar büyük bir çoğunluğu küçük ve orta ölçekli firmalar olan nakliye şirketlerinin yakıt tüketimine ilişkin standartlaştırılmış verilere erişebilmesini sağlayacak

farklı model kamyon, kamyonet ve otobüs modellerini birbiriyle karşılaştırmayı mümkün kılacak.

İyi bilgilendirilmiş satınalma kararları vermelerine yardımcı olacak

Böylece operasyon maliyetlerinin dörtte birinden fazlasını oluşturan yakıt giderlerini azaltmalarına katkı sağlayacak.

Şeffaflığın artması, üreticileri daha enerji verimli ağır hizmet araçları geliştirmeye teşvik edecek.

Konsey dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın Çevre ve Su Bakanı Neno Dimov konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Çevre bakanlarımızın bugün bu düzenlemeyi onaylamış olmasından memnuniyet duyuyuorum. Ağır hizmet araçlarının karbon emisyonları ve yakıt tüketimlerini izleyen standart kurallar getiriyoruz.

“Verimli araçlar için rekabetçi bir ortam yaratmak sadece nakliyat şirketlerine değil azalan maliyetler ve daha temiz hava ile tüm vatandaşlara fayda sağlayacak.”

AB’nin otomobil ve panelvan’lar için konuya ilişkin hali hazırda düzenlemeler mevcut. Yeni düzenleme kamyonet, otobüs ve vagonlar için geçerli.

Şirketler karşışaltırmanın kolay olması için verileri halka açmak zorunda. Bunun tek istisnası özel verileri adil rekabet için korumak gerektiği durumlar olacak.

Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre kara taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonları 2015 yılında 1990 düzeylerinin yüzde 19 üzerinde. Havacılık ve uluslararası taşımacılık da dahil ulaşım sektöründen gelen toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 73’ü ise kara taşımacılığından kaynaklarıyor. Bu emisyonların yüzde 44.5’i yolcu araçlarından gelirken, yüzde 18.8’i ağır yük hizmet araçlarından kaynaklanıyor.

AB’nin 2030 hedefi ise taşımacılıktan gelen sera gazı emisyonlarını yüzde 2030 itibariyle 2008 yılındaki düzeylerin yüzde 20 altına indirmek.