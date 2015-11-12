AB'den Afrika'ya milyarlar tutarında yardım



AB ve Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının Malta'nın başkenti Valletta'da sığınmacı krizini ele almak üzere düzenlenen özel zirve dün başlamıştı. Zirvede Afrika'dan Avrupa'ya sığınmacı hareketliliğinin azaltılması yolunda alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Zirvede1 milyar 800 milyon euroluk yeni bir Afrika Fonu oluşturulması konusunda uzlaşmaya varıldı. Kaynağın, göçün nedenleri ve kaçakçılıkla mücadele için kullanılması hedefleniyor. Böylelikle, Avrupa'ya yoksulluk kaynaklı kaçışın azaltılması hedefleniyor.

AB ülkeleri ve 35 Afrika ülkesi bu konuda bir eylem planı oluşturulması konusunu da zirvede ele aldı.

Eritreliler başı çekiyor

Her yıl yüz binlerce Afrikalı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Suriye, Afganistan ve Balkan ülkelerinin ardından Avrupa'ya en çok gelenler Eritreliler. Nijerya, Somali ve diğer Afrika ülkelerinden de yoğun göç var.

2014 yılında Almanya'da iltica başvurusunda bulunanlar arasında Eritreliler en büyük üçüncü grubu oluşturdu. 2012 yılından bu yana AB ülkeleri, Norveç ve İsviçre'ye gelen Eritrelilerin sayısı 100 bini aştı. Geçen yıl ise Avrupa'ya toplamda 20 bin Nijeryalı, 16 bin 500 Somalili, 13 bin Malili, 11 bin 500 Gambiyalı sığındı.

Malta'da Türkiye görüşülecek

AB devlet ve hükümet başkanları Afrikalı mevkidaşlarıyla görüşmeleri sonrasında sığınmacı krizine ilişkin gelişmeleri ele almak üzere kendi aralarında toplanacaklar. Gayrıresmi toplantıda liderlere Türkiye ile devam eden görüşmeler hakkında bilgi verilecek. Sığınmacı krizinin çözümü için Türkiye-AB Ortak Eylem Planı üzerinde çalışmalar devam ediyor.