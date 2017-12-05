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Dünya

AB'den ABD'ye: Washington'la görüşmek istediğimizde kimi arayalım?

AB temsilcisi eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın şakasına atıfta bulundu

05 Aralık 2017 05:56

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica MogheriniDonald Trump'ın ABD Başkanı olması sonrası yönetimdeki dağınıklığa atıfta bulunarak "Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım?" diye sordu. 

Mogherini, Euronews'e yaptığı açıklamada, AB'nin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından Washington'la nasıl diyalog kurduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu. 

"Sorma sırası şimdi bizde"

ABD ile tüm seviyelerde "tek ses" konuştuklarını söyleyen Federica Mogherini, "Henry Kissinger'ın (eski ABD Dışişleri Bakanı) şakasıydı zannedersem. 'Avrupa'yı aramak istesem kimi arayayım?' derdi. Şimdi ABD'de Avrupa'nın numarası var. Sorma sırası bizde; Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım? Ancak yine de sık sık görüşüyoruz ve bir takım sorunlar üzerinde hala beraber çalışıyoruz." dedi.

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