AB'den ABD'deki ara seçim sonuçlarına ilk tepki

Avrupa Birliği'nden (AB) ABD'deki ara seçim sonuçlarına ilk tepki geldi. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Twitter hesabından paylaştığı mesajında ABD Temsilciler Meclisinde muhalefetteki Demokratların üstünlüğü ele geçirmesine ilişkin Amerikalı seçmenlerin umudu korkuya tercih ettiğini yazdı.

Timmermans, "Korkunun yerine umudu, kabalığın yerine nezaketi, ırkçılığın yerine kaynaşmayı, dışlayıcılığın yerine eşitliği tercih eden ABD'deki seçmenlerden ilham alıyoruz. Değerleri uğruna ayağa kalktılar. Biz de öyle yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın eski dışişleri bakanı olan Timmermans, gelecek Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde merkez solda yer alan Sosyalist ve Demokratlar Grubu'nun kampanyasına öncülük ediyor.

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ise seçim sonuçlarını "muazzam bir başarı" olarak değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump'a atıfta bulundu. Moscovici Twitter hesabından, "Cumhuriyetçilerin çevirdiği dolaplara rağmen Demokratlar sekiz yıl sonra ilk kez Temsilciler Meclisi’ni kazandı. Donald Trump haklı: Muazzam bir başarı" diye yazdı.

AB Komisyonu Başanı Jean Claude Juncker ise sonuçlara dair henüz resmi bir değerlendirmede bulunmadı.

Trump, 2016'da Beyaz Saray koltuğuna oturduğundan bu yana AB'ye yönelik sert eleştirilerde bulunuyor, İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma kararının isababetli olduğunu savunuyordu. Özellikle Trump'ın AB'ye yönelik ek gümrük vergisi tehditleri Avrupalı liderlerde büyük tepki yaratmıştı.

ABD'de 6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetteki Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmişti. Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti ise Senato'daki çoğunluğunu güçlendirmişti.

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