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Bilim / Teknoloji

AB'den 900 milyon dolarlık lazer projesi!

AB’li uzmanlar, Lazerlerin, hava boşluğunda atom altı parçacıkları oluşturabilecek kadar güçlü olacağını ümit etti

29 Ekim 2012 21:38

 

Avrupa Birliği (AB), dünyanın en güçlü lazerini geliştirmek için 900 milyon dolarlık proje başlattı. Geliştirilecek lazerle nükleer atıkların yok edilmesi ve kanser tedavisinde daha etkili tedavi yöntemleri geliştirilmesi amaçlanıyor.
 
AB, ‘Extreme Light Infrastructure’ adı verilen proje kapsamında inşa etmek istediği iki büyük lazer sistemiyle nükleer atıkların buharlaştırılması ve kanser tedavisinde atılım yapılmasını istiyor. Avrupa Komisyonu yetkilisi Shirin Wheeler, lazerlerin bir tanesinin Çek Cumhuriyeti’nde, diğerinin ise Romanya’da inşa edileceğini açıkladı. Wheeler, Macaristan’a da bir araştırma merkezi kurulacağını ifade etti. İnşa edilecek lazer sistemlerinin, buüne kadar geliştirilen tüm lazerlerden 10 kat daha güçlü olması planlanıyor.
 
Lazerlerin, hava boşluğunda atom altı parçacıkları oluşturabilecek kadar güçlü olacağını ümit eden AB’li uzmanlar, bu şekilde nükleer atıkları ve kansere neden olan tümörlerin birkaç saniye içinde yok edilmesini hedefliyor.
 
Projede yer alan isimlerden Romanyalı Nicolae-Victor Zamfir, Macaristan’daki araştırma merkezinin faaliyete geçmesinin ardından en fazla iki yıl içinde ilk önemli sonuçları almayı umduklarını söyledi.
 
Romanya’nın Magurele kasabasında inşa edilecek olan tesisin 10 MW güç harcayacağı belirtildi. Bu rakam, ABD’de yaklaşık 2500 hanenin enerji tüketimi olarak ifade edildi. 2017’de faaliyete geçmesi beklenen lazerlerin enerjisini, jeotermal pompalar sağlayacak.

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