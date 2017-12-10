AB’den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Özge Düzgün, İstanbul, 10 Aralık, (DHA)- Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Avrupa Birliği adına 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Avrupa’da birçok ülkenin bölünmesine ve işgaline neden olan İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı felaketin ardından uluslararası toplum, insan haklarının tanımlanmasına, desteklenmesine ve korunmasına odaklandı.

10 Aralık\'ta kutladığımız Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, bu ortak ilkelere süreklilik kazandırmış ve dünyanın gelişiminde son derece önemli bir rol oynamıştır. Ancak yine de, neredeyse yetmiş yılın ardından, dünya çapında bu taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda son derece geri kaldığımızı görüyoruz. Bu bağlamda tüm ülkelerin daha çok çalışması gerektiğinin bilincindeyiz.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, 10 Aralık 1948\'de AB Genel Kurulu\'nda oybirliğiyle kabul edilmişti. İçinde bulunduğumuz yılda ise, bu gelişmenin 70nci yılının 2018\'de kutlanmasına yönelik bir yıllık bir kampanyanın başlangıcına imza atıyoruz.

Bu yıl dönümüne hazırlanırken, hem hakların ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, hem de dünyanın birçok ülkesinde sivil toplumun sürekli olarak küçülmesine tanık oluyoruz.

Avrupa Birliği olarak en başından beri biz, insan haklarının korunmasını, sadece kendi ortak iç ve dış politikalarımızın değil, aynı zamanda Birliğin bir temeli olarak konumlandırdık. Bizler tüm insan haklarını, sivil, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar arasında ayrım yapmaksızın, evrensel, bölünmez ve birbirine bağımlı olarak ele alıyoruz. AB, insan haklarının evrenselliğinin korunması ve desteklenmesi konusunda, sınırları içinde veya dışında ihlal edildiği durumlarda kararlılığını yinelemeye devam edecektir.

Avrupa Birliği, insan hakları savunucularının dünya çapında birçok ülkede artan baskılara ve tehditlere maruz kalması karşısında, her gün insan haklarını savunmak için çalışan herkesin yanında durmaya devam edecektir. Bizler onları burada direk olarak anmasak da, yaptıkları işleri aktif olarak desteklemekteyiz ve desteklemeye de devam edeceğiz. İnsan haklarına tam saygı, sürdürülebilir kalkınma, güvenlik ve uzun vadeli barış, demokratik ve dirençli her toplum için ön şart niteliğindedir.

AB ayrıca, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Mahkemesinden başlayarak, Avrupa Konseyi gibi bölgesel kurumlara kadar, her alanda, insan haklarının desteklenmesi ve korunması için bir yapı taşı olan çok taraflı sistemin en güçlü savunucusu olmaya devam edecektir. Bunların etkinliğinin sağlanması ve itibarlarının en yüksek düzeyde garanti altına alınması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bugün Avrupa Birliği ve Üye Ülkeleri, 2017 İnsan Hakları Gününde İnsan Haklarına Sahip Çıkılması konusunda çağrıda bulunarak Birleşmiş Milletler ve birçok diğer ülkenin yanında yer almaktadır. AB Üye Ülkeleri, birliğin kurumları, AB\'nin İnsan Hakları Özel Temsilcisi Stavros Lambrinidis ve tüm AB Delegasyonları İnsan Hakları gününü kutlamaktadır. İnsan Haklarına ve onları korumak için mücadele edenlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.”