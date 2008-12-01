AB'den 1 milyar Euroluk 14 yeni çağrı

Avrupa Birliği, enerji, çevre, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda projeler için yeni bir çağrı yayınladı. Programa Türkiye'den iş dünyası, kamu kuruluşları, akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri de başvurabilir.





Avrupa Birliği, enerji, çevre, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda projeler için yeni bir çağrı yayınladı. Programa Türkiye'den iş dünyası, kamu kuruluşları, akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri de başvurabilir. Toplam 1 milyar euroya ulaşan program için, çok ortaklı araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulabilir.



Ar-Ge’nin “Şampiyonlar Ligi” olarak nitelendirilen, dünyanın en büyük bütçeli sivil araştırma programı AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) kapsamında, 14 yeni çağrı açıldı. 7.ÇP’nin en yüksek bütçeli İşbirliği Özel Programı kapsamındaki; “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri”, “Enerji” ve “Çevre” alanlarında 2009 yılı çağrıları 19 Kasım 2008 tarihinde açıldı. Yaklaşık 1 milyar Avro’luk desteğin sağlanacağı bu programa sunulan çok ortaklı araştırma ve teknoloji geliştirme proje başvuruları ile Türk araştırma ve iş dünyası, Avrupalı paydaşlarıyla işbirliği yapma fırsatını yakalayacak.



Avrupa’nın araştırmacılar için cazip hale gelmesini hedefleyen Marie-Curie Burs ve Destekleri kapsamında da yine aynı tarihte COFUND-Araştırma Bursu Veren Kuruluşlar için Ortak Fon çağrısı açıldı. Bu program aracılığıyla araştırma bursu veren ya da yeni burs programları oluşturmak isteyen üniversiteler, kamu kurumları, vakıflar için 75 milyon Avro’luk proje desteği verilecek.



19 Aralık’ta Fikirler Özel Programı kapsamında ise üç farklı kapanış tarihli ERC Advanced Grant çağrısı yayımlanmıştır. Bu program kapsamında, kariyerinde belli bir noktaya gelmiş bilim insanlarına, kendi araştırma alanlarındaki mevcut bilginin sınırlarını aşmalarını sağlayacak olanaklar sunabilmek amacıyla ve var olan yaklaşımların ötesine geçebilmelerini desteklemek için araştırmacılara yaklaşık 500 milyon Avro proje desteği verilecek.



Bu çağrılara yönelik olarak hazırlık çalışmaları yürüten TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi, Türk araştırma ve iş dünyasının 7.ÇP’den en etkin şekilde faydalanması için bilgilendirme, eğitim ve işbirliği faaliyetleri düzenleyecek. Özellikle Avrupa’daki önemli Ar-Ge kuruluşları ile Türk kuruluşlarını hem Türkiye’de hem de Avrupa’da buluşturacak olan TÜBİTAK faaliyetlerini www.fp7.org.tr/calls adresinden takip edebilirsiniz.



